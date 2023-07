I cambiamenti nella soap opera Terra Amara continuano a essere numerosi. Nella stagione conclusiva, la quarta, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) rischierà di non sopravvivere dopo essere stata ferita gravemente al posto del nuovo fidanzato Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol).

Fikret Fekeli (Furkan Palalı) il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, dopo non essere riuscito ad avere un futuro felice al fianco della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) convolerà a nozze con Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın), da cui avrà una bambina.

Trame turche Terra amara: Zuleyha viene ferita per sbaglio al posto di Hakan

Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, Zuleyha dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e del marito Demir Yaman (Murat Unalmis) volterà nuovamente pagina per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Questa volta a fare breccia nel cuore della donna sarà Hakan, un uomo che diventerà azionista della Holding Yaman e inizialmente si presenterà a Cukurova sotto la falsa identità di Mehmet Kara. La new entry farà il suo ingresso nella quarta e ultima stagione e ben presto la vita di Zuleyha verrà sconvolta.

Un criminale tenterà di uccidere Hakan durante uno scontro a fuoco, ma ad avere la peggio sarà Altun, visto che riceverà un colpo di pistola.

Le condizioni di salute della ragazza saranno gravi, e lotterà tra la vita e la morte anche dopo il ricovero d’urgenza in ospedale.

Altun rischia di morire, Fikret si innamora di Zeynep dopo la morte di Mujgan

La situazione sarà critica, al punto che Zuleyha verrà sottoposta a un intervento chirurgico al cervello. I medici però non escluderanno la possibilità che la ragazza non riesca a sopravvivere all'intervento.

Invece Zuleyha si riprenderà, ma il suo futuro non sarà per niente roseo visto che perderà anche Hakan. Sarà Betul a ucciderlo, anche se lei avrebbe voluto far fuori Zuleyha, ma Hakan le farà da scudo per salvarla. Il tutto avverrà dopo che Hakan chiederà a Zuleyha di sposarlo con una romantica proposta di matrimonio. Ancora una volta la ragazza sarà sfortunata in amore, ma come sempre dovrà trovare il coraggio e la forza per prendersi cura dei suoi figli Adnan e Leyla.

Fikret invece troverà un nuovo amore dopo la perdita di Mujgan, rimasta vittima di un incidente aereo. Si sposerà con Zeynep e durante il finale di serie di scoprirà che avranno un bambino, a cui daranno il nome Mujgan.