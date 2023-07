Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Saniye Taskin scoprirà la verità sulla morte di Hatip Tellidere grazie ad una confessione di Gaffur.

Anticipazioni Terra amara: Behice tiene sotto ricatto Gaffur

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate previste prossimamente su Canale 5 annunciano che Saniye scoprirà il segreto di suo marito.

Tutto avrà inizio quando Ali Rahmet deciderà di cacciare Behice dalla tenuta stanco delle sue continue lamentele.

L'anziano impresario inviterà la darklady a prendere alloggio in un'umile dimora destinata al personale di servizio. Neanche a dirlo, la nuova collocazione non piacerà a Behice, tanto da indurre Mujgan a cacciare Gulten e Cetin dall'ex dimora di Sermin per fare posto a lei.

Da questo momento per Gaffur inizieranno i veri problemi. Behice infatti obbligherà l'ex capomastro a compiere alcune azioni per conto suo dopo averlo minacciato di raccontare a tutti che ha posto fine alla vita di Hatip. Un strano comportamento che non potrà non essere notato da Saniye.

Saniye affronta suo marito

Nelle prossime puntate di Terra amara, Saniye non comprenderà per quale motivo suo marito si sia allontanato da Behice dopo essere stato percosso da Demir, adirato con lui perché l'aveva aiutata nelle commissioni.

Poco tempo dopo, la capomastro assisterà ad una lite tra Gaffur e la darklady che accadrà nel momento in cui Sevda e Zuleyha riusciranno a convincere Demir a non ucciderla dopo che un tassista l'aveva indicata come probabile assassina di Hunkar. Per questo motivo, Saniye deciderà di affrontare la situazione di petto. La donna costringerà Gaffur a raccontargli il motivo per il quale è alla merce di Behice.

L'uomo a questo punto sarà costretto a raccontare tutta la verità.

Gaffur informa sua moglie di aver posto fine alla vita di Hatip

Gaffur svelerà a sua moglie di aver posto fine alla vita di Hatip per legittima difesa al termine di una lite dove era partito un colpo d'arma da fuoco. L'ex capomastro inoltre le rivelerà di aver provato ad estorcere del denaro al presidente della camera di commercio di Cukurova dopo aver scoperto che aveva ucciso Cengaver.

Saniye a questo punto cadrà nel panico quando capirà che suo marito è tenuto sotto ricatto da Behice grazie ad una missiva che aveva scritto proprio Hatip per presentarsi nel luogo dove ha trovato la morte. Alla fine, la capomastro cercherà di stare vicino a Gaffur distrutto dalla possibilità di essere scoperto per il crimine commesso.