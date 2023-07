Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara trasmesse in prima visione su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Behice Hekimoglu pagherà a caro prezzo una discussione con Nazire. Ali Rahmet Fekeli infatti deciderà di allontanare la darklady dalla sua villa dopo aver scoperto che ha trattato male la sua domestica.

Anticipazioni Terra amara: Behice crede che Zuleyha si sia impossessata dei soldi di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 annunciano brutte notizie per Behice.

Tutto avrà inizio quando Mujgan si dispererà per la morte di Yilmaz dopo che avrà lasciato il loro primogenito orfano. Sua zia, invece, cercherà di convincere la nipote a chiedere ad Ali Rahmet l'eredità del defunto marito con la quale trasferirsi ad Istanbul per rifarsi una vita agita. Tuttavia, la darklady andrà incontro ad un'amara scoperta quando scoprirà che Yilmaz prima di morire aveva venduto tutti i suoi beni ad Hunkar. Behice e Mujgan a questo punto crederanno che Zuleyha si sia impossessata delle 30 milioni di lire ricavate dalla vendita, sebbene non abbiano prove per dimostrarlo. Di conseguenza, la darklady chiederà ad una sua amica di visionare i conti bancari della protagonista e dei suoi figli per capire dove sono finiti i soldi di Yilmaz.

La darklady si scaglia contro Nazire

Nelle prossime puntate di Terra amara, Behice sarà costretta a ritornare alla tenuta di Ali Rahmet. Un ritorno che però non piacerà affatto a Nazire ed alle altre le domestiche che eviteranno di metterle in ordine la sua camera da letto per punirla del suo comportamento ostile nei loro riguardi.

Gesti che desteranno la furia della darkladay che un giorno di scaglierà come una furia contro Nazire e un'altra domestica, tanto da invitarle a considerarla come una signora e una povera come loro. Parole che non piaceranno ad Ali Rahmet, che si ritroverà ad origliare tale discussione.

Ali Rahmet allontana Behice dalla villa

Ali Rahmet prenderà in mano la situazione invitando Behice a fare i bagagli visto che ha intenzione di offrirle una nuova casa dove potrà mangiare cibi meno grassi rispetto a quello preparato da Nazire. L'anziano impresario infatti metterà la darklady all'angolo mandandola ad abitare in una casa povera destinata ai suoi dipendenti. La location non piacerà affatto a Behice, che comunque sarà costretta a rimanere ad abitare lì in quanto ridotta sul lastrico.

