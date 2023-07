La soap opera turca Terra Amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova) che ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset prosegue la sua messa in onda. Le anticipazioni sulle prossime puntate, raccontano che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) si sentirà tradito da Hunkar Yaman (Vahide Percin), dopo che la stessa passerà dalla parte di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) aiutandola a organizzare un piano per fuggire con l'ex e i bambini. A costringere la coppia a rinunciare al loro progetto in realtà sarà Demir Yaman (Murat Ünalmış), e l’ex meccanico erroneamente crederà che ci sia il coinvolgimento della matriarca: per questa ragione la abbandonerà in un capanno in fiamme con l’intento di ucciderla.

Trame turche, Terra amara: Demir ferma la fuga di Zuleyha e Yilmaz, Hunkar salvata da Fekeli

Nei nuovi episodi della telenovela in onda su Canale 5, i due protagonisti Zuleyha e Yilmaz torneranno a progettare la loro fuga da Cukurova. A sorpresa la coppia potrà contare sul supporto di Hunkar, che dopo essersi pentita del male fatto li aiuterà a scappare all’insaputa del figlio Demir, con cui sarà ai ferri corti a causa di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). A questo punto quando sarà tutto pronto, Akkaya preleverà il secondogenito Kerem Ali per portarlo con lui in Germania e darà l’ultimo saluto al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), nascondendogli la sua imminente partenza.

Purtroppo a impedire a Zuleyha di rifarsi una nuova vita con Akkaya sarà il marito Demir, e Yilmaz convinto che ci sia stato lo zampino di Hunkar con l’ennesimo imprevisto gliela farà pagare.

L’ex meccanico dopo aver puntato la sua arma da fuoco contro la signora Yaman, la rinchiuderà in un capanno e tenterà di farla morire tra le fiamme di un incendio: a salvare la donna ci penserà Fekeli con il suo provvidenziale intervento.

Demir disposto a divorziare da Altun, Akkaya denunciato da Fekeli e Mujgan

Gli spoiler provenienti dalla Turchia, raccontano che successivamente Zuleyha troverà il coraggio di rivelare al marito Demir di non aver smesso di amare Yilmaz.

Il ricco imprenditore ormai rassegnato sarà disposto a concedere il divorzio alla consorte soltanto se loro figlia Leyla rimarrà a vivere con lui alla tenuta: inoltre Altun prometterà al marito di fargli vedere Adnan quando vorrà.

Ancora una volta Altun e Akkaya non potranno iniziare una nuova vita lontano da Cukurova: a fermarli quando saranno in procinto di scappare infatti saranno le forze dell’ordine a causa di Fekeli e Müjgan (Melike Ipek Yalova). In particolare Yilmaz sarà denunciato alla polizia, per aver portato con sé il figlio Kerem Ali senza l’approvazione della moglie.