A breve su Canale 5 andrà in onda una della puntata più commoventi di Terra Amara, ovvero quella che racconta il funerale di Yilmaz, che morirà a causa delle gravi conseguenze riportate in un incidente stradale. Sarà un momento duro per tutti, soprattutto per Züleyha e Fekeli, proprio quest'ultimo verrà consolato dal piccolo Adnan.

Tutta Çukurova partecipa al funerale di Yilmaz

A Çukurova si terranno le esequie di Yilmaz, che come da tradizione islamica verranno effettuate poche ore dopo la morte. L'annuncio del decesso del ragazzo verrà fatto in tutta Çukurova attraverso degli altoparlanti distribuiti per il paese e tutti si appresteranno a dargli l'ultimo saluto.

Mentre gli uomini si raccoglieranno in un momento di preghiera, Züleyha e Müjgan non abbandoneranno per un attimo la salma di Yilmaz. Il feretro sarà avvolto da una fascia verde, il colore della religione islamica.

La disperazione di Züleyha

Alle esequie saranno presenti tutti: dai dipendenti dall'azienda di Fekeli, fino a quelli della tenuta Yaman. Gülten non abbandonerà per un solo attimo Züleyha, in fondo è stata l'unica a sostenere fin da subito l'amore di lei e Yilmaz, e a fare di tutto pur di farli ritornare insieme.

Züleyha faticherà a sopportare il dolore per la perdita dell'amore della sua vita, proprio nel momento in cui erano pronti a intraprendere un percorso di vita insieme. Rimarrà lì, adagiata sul feretro di Yilmaz, che bagnerà con le sue lacrime.

Demir porta il feretro in spalla

Dopo il momento di preghiera prenderà il via il corteo funebre. La salma di Yilmaz, prima di giungere in cimitero, attraverserà tutta la città e verrà portato in spalla dalle persone a lui più care, quelle appartenenti alla sua famiglia, come Fekeli e Fikret. A un certo punto, proprio quest'ultimo, darà la possibilità a Demir di portare in spalla il feretro, come una sorta di segno di pace.

Demir accetterà e porterà la salma in spalla per un tratto. Arrivati in cimitero inizierà la sepoltura. Come vuole la religione islamica, visto che la Turchia è un paese musulmano, il corpo verrà interrato senza feretro, sarà semplicemente avvolto in un numero dispari di pezzi di stoffa bianca.

Il gesto di Adnan

Sarà Fekeli a seppellire Yilmaz e sarà anche protagonista di un gesto commovente.

Mentre si troverà davanti alla tomba del giovane, contrassegnata da una semplice lapide in legno, Fekeli non farà altro che piangere.

Adnan rimarrà colpito dalle lacrime di colui che potrebbe essere suo nonno, così correrà da lui e lo stringerà in un tenere abbraccio. Un gesto che commuoverà tutti i presenti, soprattutto Züleyha, affranta dal destino che le ha tolto l'amore della sua vita per sempre.