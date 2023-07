Edoardo Donnamaria, dopo l'annuncio della rottura con Antonella Fiordelisi, dato da quest'ultima attraverso una diretta Instagram, si è mostrato piuttosto risoluto nel non volere una riappacificazione con l'ex gieffina. Anche durante il reality, condotto da Alfonso Signorini, la storia trai due giovani è apparsa piuttosto altalenante. Tuttavia, a partire dalla rottura, i fan dei "Donnalisi" hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma tra Edoardo ed Antonella. Quest'ultima, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di essere ancora innamorata del giovane.

C'è ancora una speranza per una delle coppie più chiacchierate del "Grande Fratello Vip" oppure i loro numerosi fan dovranno rassegnarsi a quello che sembra essere, ormai, un triste epilogo?

Edoardo Donnamaria non perdona il video in diretta di Antonella

Edoardo Donnamaria ha avuto modo di incontrare Antonella lo scorso 23 luglio, in occasione di un evento. Nonostante la dichiarazione della Fiordelisi, che ha ammesso di voler ritornare con lui, Edoardo si è mantenuto sulle sue, non facendole intravedere nemmeno un barlume di speranza.

In tutta risposta, Antonella ha smesso di seguire Edoardo Donnamaria sui social. Quest'ultimo, vicende sentimentali a parte, ha intrapreso la strada del canto, per cui è sembrato molto preso dai suoi impegni lavorativi.

Tuttavia, l'intransigenza di Donnamaria, in merito ad un possibile ritorno di fiamma con Antonella, è stata oggetto di un post di Deianira Marzano, esperta di Gossip.

Quest'ultima ha assicurato che Edoardo Donnamaria avrebbe detto: "Non torno con te perché non perdono il video in diretta...", dopo ripetuti tentativi, da parte della Fiordelisi, di ricucire il rapporto, compresa la proposta di fare le vacanze assieme, come avevano programmato.

Purtroppo, non c'è stato nulla da fare; Donnamaria non ha voluto perdonarla.

Edoardo Donnamaria non ritorna sui suoi passi:

Edoardo Donnamaria, ha alzato una barriera nei confronti della Fiordelisi, non riuscendo a mandare giù le accuse dell'ex Gieffina. Nel corso di una diretta Instagram, infatti, la Salernitana ha accusato Edoardo di trattarla male e di essere troppo concentrato sul suo percorso nel mondo della musica.

"Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che, anche dopo il 'segui' tolto per disperazione, sarebbe tornata con lui fino all'ultimo istante.Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie; anche se ad alcuni non posso stare simpatica, vi ho detto la verità...", ha affermato Deianira Marzano, pur ammettendo di non aver avuto alcun confronto con Antonella.