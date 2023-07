La nuova soap opera di origini turche My home my destiny sta già conquistando il pubblico del daytime pomeridiano di Canale 5. Negli episodi in programmazione giovedì 20 e venerdì 21 luglio, la convivenza di Zeynep Göksu (Demet Özdemir) a casa dei familiari del marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) non sarà per niente facile. La ragazza verrà costantemente provocata dai parenti del suo sposo, soprattutto dalla sorella maggiore.

Episodio My home my destiny di giovedì 20 luglio: Zeynep furiosa a causa del marito Mehdi

Nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 20 luglio, Zeynep, dopo aver sposato Mehdi, andrà su tutte le furie quando si accorgerà che Mehdi ha dormito a terra vicino al suo letto dopo averlo cacciato dalla stanza.

Intanto i familiari del ragazzo faranno il possibile per scatenare la dura reazione di Zeynep, soprattutto le cognate vorranno dimostrare che la giovane non è adatta per il loro fratello. La mattinata verrà rovinata sia perché Zeynep non accetterà le regole della famiglia, mentre il padre Bayram sarà reduce da una notte di alcol. A dare del filo da torcere a Zeynep sarà in particolare la sorella maggiore di Mehdi.

Per non rispondere alle sue continue provocazioni si recherà all’università per sostenere un esame e anche in tale circostanza Zeynep farà i conti con un imprevisto. Sia Mehdi che Faruk la metteranno in seria difficoltà quando decideranno di raggiungerla. Mehdi vuole conoscerla meglio, mentre l’ex fidanzato le chiederà delucidazioni in merito alla loro rottura.

Zeynep si vedrà costretta a trovare una soluzione per evitare l’ennesimo scontro tra Mehdi e Faruk.

Puntata di venerdì 21 luglio: Mehdi invita Faruk a una cena

Gli spoiler su ciò che accadrà nell’episodio di venerdì 21 luglio raccontano che Zeynep farà riavere alla madre adottiva Nermin tutti i soldi che le ha dato e se ne andrà via confusa.

Mehdi invece pedinerà la moglie, dopo aver assistito al nuovo incontro tra la stessa e Faruk, con la convinzione che quest’ultimo sia il fratellastro.

A sorpresa Mehdi inviterà Faruk a una cena tra famiglie. Vorrà ricreare una situazione di serenità per Zeynep, per questo vorrà anche chiedere scusa ai suoi genitori adottivi per non averli invitati al matrimonio. Nel contempo la ragazza si renderà conto di non essere felice dopo le nozze e si preoccuperà quando Mehdi vorrà che sia presente anche il suo fratellastro Faruk all’incontro di famiglia.