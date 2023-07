Cambio programmazione per Terra Amara nella giornata di domenica 16 luglio. L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del pomeriggio di Canale 5 ma con delle variazioni importanti riguardanti la messa in onda in prima visione assoluta.

Gli spettatori e appassionati, infatti, dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 a partire dalle ore 14:25 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta.

Cambio programmazione Terra Amara del 16 luglio: la soap inizia prima su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara del 16 luglio prevede che il nuovo appuntamento domenicale prenda il via a partire dalle 14:25, subito dopo il consueto episodio di Beautiful.

La soap turca, quindi, a differenza della programmazione delle altre domeniche pomeriggio, inizierà in anticipo di circa trenta minuti rispetto al consueto.

La nuova puntata avrà una durata di circa un'ora e andrà avanti fino alle 15:35 circa (e non più fino alle 16 - 16:15 come accadeva in passato).

A seguire, poi, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento inediti con la soap opera Un altro domani seguito alle 16:45 dal consueto film sentimentale.

Terra Amara si prepara a sbarcare in prime time: da settembre il cambio palinsesto

Puntate decisamente più brevi per la soap opera turca che, questa estate, è stata sospesa anche dalla fascia pomeridiana del sabato per lasciare spazio alle nuove puntate di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Tuttavia, dal prossimo mese di settembre, l'appuntamento con Terra Amara regalerà "gioie" agli appassionati spettatori.

Mediaset, infatti, ha deciso di promuovere la soap e lo ha fatto puntando sulle nuove puntate anche in prime time.

Da domenica 10 settembre e per tutto il mese, gli episodi inediti della soap turca con Yilmaz e Mujgan troveranno spazio anche in prima serata, dalle 21:30 in poi, per sfidare le nuove fiction della domenica sera di Rai 1.

Demir ricatta Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 16 luglio 2023

Ma cosa succederà nel corso della puntata domenica del 16 luglio? Le anticipazioni rivelano che Demir deciderà di indagare sulla pistola dalla quale è partito il colpo ai danni di Zuleyha.

L'uomo chiederà alla polizia di risalire alla persona che ha impugnato l'arma da fuoco e, il verdetto finale, sarà a dir poco sorprendente e clamoroso.

E poi ancora, le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che Demir arriverà a minacciare Yilmaz di voler denunciare Mujgan al Procuratore se non rinuncerà ad acquistare al più presto le quote della holding di Hunkar. L'uomo accetterà il ricatto di Yaman? Lo scopriremo domenica pomeriggio.