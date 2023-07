La terza stagione di Terra Amara, molto spesso, vedrà contrapposti Fekeli e Behice. Lui non sopporterà l'atteggiamento arrogante della donna, così ben presto la inviterà a lasciare il suo ranch. Fekeli è sempre un uomo generoso e gentile, ma non sopporterà che Behice pensi solamente al denaro e soprattutto che tratti male le sue domestiche, che per lui sono come una famiglia.

Fekeli invita Yilmaz a lasciare il ranch

Le vicende di Terra amara, durante le prime puntate della terza stagione, ruoteranno principalmente su Yilmaz, Züleyha e la loro voglia di farsi una vita altrove.

Proveranno a scappare diverse volte, ma verranno sempre bloccati da qualcuno.

A ogni modo tutti capiranno che i due ragazzi sono fatti per stare insieme, così Fekeli deciderà di imporre alcune condizioni per portare il quieto vivere nella sua dimora. La cosa più importante per lui sarà il benessere di Kerem Ali, per questo non approverà che Müjgan lasci la villa: il bambino rimarrà al ranch insieme a lei e Behice, mentre sarà Yilmaz ad andarsene da casa e a farsi una vita con Züleyha altrove.

La morte di Yilmaz

Behice vedrà nel divorzio tra Müjgan e Yilmaz una occasione ghiotta per guadagnare del denaro, così parlerà con Fekeli per dettare le condizioni della separazione. La donna vorrebbe che Yilmaz cedesse parte dei suoi beni a Müjgan, ma Fekeli non sarà d'accordo.

Per Behice la strada per mettere mano al patrimonio dei Fekeli diventerà sempre più ardua, anche perché nel ranch arriverà Fikret, altro possibile erede. Fekeli non vedrà di buon occhio Behice e la situazione peggiorerà dopo la morte di Yilmaz.

Behice espulsa dal ranch di Fekeli

Per Behice l'eredità di Yilmaz diventerà un chiodo fisso e Fekeli non gradirà la cosa.

L'episodio che lo ferirà di più sarà quando Müjgan, dopo essere stata manipolata dalla zia, deciderà di lasciare il ranch portandogli via Kerem Ali. Le due saranno convinte di poter vivere a Istanbul grazie ai soldi lasciati da Yilmaz, ma ad attenderle ci sarà una brutta sorpresa: Il ragazzo non li ha lasciato nulla, a parte la piccola villa presente nella tenuta Yaman.

Con la coda tra le gambe le due saranno costrette a farsi nuovamente ospitare da Fekeli, ma Behice non abbandonerà il suo atteggiamento arrogante, soprattutto nei confronti del personale di servizio. Fekeli assisterà a una scenata in cui Behice maltratterà Nazire, così prenderà una decisione: visto che la signora non si sente a suo agio con la servitù, può benissimo andare a vivere altrove. Fekeli non la lascerà per strada, la indirizzerà in un'altra sua proprietà decisamente meno lussuosa e per Behice sarà l'inizio di un nuovo incubo.