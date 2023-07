Clara ed Eduardo in Un posto al sole, quale futuro? La situazione è piuttosto complicata. Alberto è stato colpito dal fratello di Rosa, che non ha gradito il fatto che sia arrivato nel 'suo quartiere' come se ne fosse il capo. Palladini userà a suo favore questa aggressione per cercare di convincere Clara a lasciare Eduardo e tornare a Palazzo Palladini con il piccolo Federico, così da tenerla sotto controllo e chissà, provare a riconquistarla. Nonostante sia stata invitata a non credere alle false promesse di Alberto, Clara sarà sotto pressione e la sua relazione con Eduardo ne risentirà.

Tuttavia, non si esclude un colpo di scena che cambierebbe tutto.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto tra Clara ed Eduardo

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole raccontano che Palladini non si farà intimidire dalla presenza di Eduardo. Il fatto che gli abbia tirato un pugno in pieno viso giocherà solo a suo favore.

Riuscendo benissimo a impersonare nello stesso tempo i ruoli della vittima e del carnefice, Alberto metterà sotto pressione Clara, facendo leva sul fatto che al fianco di Eduardo il loro bambino non sarebbe al sicuro: è questa la vita che davvero vuole?

Clara si lascerà convincere? Ciò che sappiamo è il fatto che nelle puntate di luglio di Un posto al sole Alberto rovinerà la storia di Clara ed Eduardo mettendosi in mezzo in modo fastidioso e arrogante.

Il fratello di Rosa non resterà a guardare, ora che ha l'amore della donna che ha amato ad quando l'ha incontrata la prima volta.

Clara incinta di Eduardo? Un posto al sole riserva sorprese

La stessa Clara sarà perplessa sul da farsi, anche dopo aver scoperto che i bei vestiti che le ha regalato Eduardo sono stati pagati con soldi sporchi: ''Lo so cosa hai fatto, anche mio padre era come te e l'ho rinnegato'', ha detto a Eduardo.

Con grande enfasi, Clara lo ha messo alla prova: ''Se non cambierai vita non potrai stare mai con me''. Parole che hanno fatto riflettere Eduardo, consapevole della possibilità di perderla qualora non si mettesse sulla retta via.

Se Alberto rovinerà davvero la sua storia d'amore, il fratello di Rosa non avrà alcuna pietà, questo è sicuro.

Ma c'è anche un'altra ipotesi che si sta facendo sempre più presente tra i fan di Un posto al sole sui social.

Clara potrebbe scoprire di essere incinta di Eduardo e, in quel caso, tutta situazione cambierebbe e per la bella Pirone si aprirebbe un nuovo capitolo, non privo di difficoltà e scelte importanti. Non osiamo poi immaginare quale sarebbe la reazione di Alberto.

Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole vanno in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 e che le repliche sono disponibili su RaiPlay.