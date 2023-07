Nella puntata di Un posto al sole del 17 luglio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Manuel troverà il borsone pieno di armi di suo zio Eduardo e, pertanto, il bambino sarà in pericolo. Nel frattempo, Renato sarà infastidito, perché Giulia ha iniziato una convivenza con Luca. Speranza, invece, tenterà di fare pace con il suo fidanzato Samuel, seguendo i consigli di Guido e Mariella.

Un posto al sole, trama 17/7: Manuel trova il borsone di armi di Eduardo

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Eduardo, durante un blitz della polizia, ha chiesto a Rosa di nascondere un borsone di armi a casa sua. Purtroppo, l'ex moglie di Damiano ha acconsentito alla richiesta del suo fratellastro e, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 17 luglio, ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che a casa di Rosa si respirerà un'atmosfera pericolosa, perché il bambino troverà le armi di suo zio. Al momento, non è ancora chiaro se ci saranno conseguenze gravi per il piccolo o se Manuel riuscirà a non rischiare la vita. Attualmente, inoltre, non sono trapelati indizi, che facciano capire se qualche adulto assisterà alla scena.

Un posto al sole, puntata del 17 luglio: Renato è infastidito per la convivenza di Giulia

Dopo anni lontano da Napoli, Luca è rientrato nel capoluogo campano per motivi di lavoro. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il primario si trasferirà alla terrazza di Palazzo Palladini e inizierà a vivere con Giulia, con la quale aveva avuto una storia d'amore decenni prima.

Le anticipazioni della soap del 17 luglio rivelano che Renato sarà furioso per la convivenza della sua ex moglie con De Santis. Il papà di Niko, quindi, tenterà di trovare conforto in Raffaele e rivelerà al portiere di non sopportare che Giulia viva con il medico. Attualmente, non è ancora chiaro se dietro alla gelosia del signor Poggi si celi un sentimento d'amore per la sua ex.

Un posto al sole: Speranza tenta di fare pace con Samuel

Nella puntata di Un posto al sole del 17 luglio non mancheranno altri colpi di scena. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che fra Samuel e Micaela è accaduto qualcosa la sera precedente. Al momento, non sono trapelati ancora dettagli su quanto successo fra il cuoco e la sua vicina di casa. L'unica cosa certa è che Speranza, seguendo i consigli di Guido e Mariella, tenterà di fare un passo verso il suo fidanzato dopo una brutta lite, ma non è chiaro se la coppia riuscirà a trovare un punto di incontro o se le ultime discussioni faranno separare definitivamente i due giovani.