Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara che il pubblico italiano avrà modo di seguire prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Ali Rahmet Fekeli dimostrerà di non riuscire a dimenticare Hunkar Yaman, morta per mano della diabolica Behice Hekimoglu.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha organizza un'asta con i vestiti di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Ali Rahmet non riuscirà a dimenticare Hunkar (Vahide Percin).

Tutto inizierà quando l'anziano impresario dovrà affrontare la morte improvvisa del suo figlioccio Yilmaz. Proprio quest'ultimo morirà in un drammatico incidente automobilistico mentre cercava di raggiungere il più velocemente possibile l'ospedale per stare accanto a Kerem Ali. Ali Rahmet non riuscirà a darsi pace per le disgrazie accadutegli nella sua vita, arrivando a ripensare a Hunkar che ha amato per oltre 40 anni a distanza. Pertanto, l'uomo deciderà di partecipare a un'asta benefica allestita da Zuleyha con l'aiuto di Sermin per aiutare i bambini disagiati. Gli oggetti dell'asta saranno i vestiti appartenuti ad Hunkar, tanto che Ali Rahmet si renderà protagonista di un gesto molto romantico.

Ali Rahmet acquista lo scialle della sua amata

Nelle prossime puntate di Terra amara, Ali Rahmet (Kerem Alisik) osserverà con attenzione un vecchio scialle di Hunkar attraverso il quale sentirà ancora il suo profumo che era solita indossare. L'uomo a questo punto chiederà di poter acquistare l'oggetto in cambio di cinque mila lire turche, diventandone così il proprietario prima dell'inizio dell'asta.

Una richiesta che sarà accettata immediatamente da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) che informerà tutti i presenti che Ali Rahmet si era aggiudicato lo scialle di Hunkar prima dell'apertura dell'asta. Neanche a dirlo, il gesto colpirà tutti i presenti, che capiranno che l'uomo è ancora profondamente legato alla matrona anche dopo la sua morte.

L'uomo giura amore eterno a Hunkar

Ali Rahmet piangerà a dirotto giurando amore eterno a Hunkar dopo essersi portato il foulard al volto. In questo momento toccante, l'uomo apparirà deciso a scovare l'assassino della sua amata rimasto impunito per troppo tempo. I portali turchi annunciano che il mistero avrà le ore contate, tanto che un personaggio scoprirà che era stata Behice (Esra Dermancioglu) a macchiarsi dell'atroce delitto della madre di Demir.

Terra amara è in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming o in modalità on-demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".