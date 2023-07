L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 24 al 28 luglio 2023, rivelano che Marina porterà avanti il suo piano per cercare di scoprire la verità sulle bugie di Lara e, in tal modo, metterla alle strette in maniera definitiva.

Spazio anche alle vicende di Manuela e Niko che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si mostreranno nuovamente complici.

Marina pronta ad incastrare Lara: anticipazioni Un posto al sole al 28 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 28 luglio, rivelano che Marina andrà avanti per la sua strada, convinta del fatto di essere arrivata ormai alla verità sul caso di Lara.

La signora Giordano, infatti, è sempre più convinta e certa del fatto che l'ex compagna di Roberto Ferri stia mentendo a tutti e, soprattutto, stia dicendo una marea di bugie legate al piccolo Tommaso.

Per Marina non ci sono dubbi sul fatto che quel bambino non sia figlio di Lara e Roberto: adesso, però, si metterà all'opera per trovare le prove certe che attestino le sue convizioni.

E, nel corso dei prossimi episodi della soap opera in programma nel corso dell'ultima settimana di luglio su Rai 3, ecco che Marina potrà contare su una alleata preziosa.

Silvana si allea con Marina contro Lara: anticipazioni Un posto al sole 24-28 luglio

Trattasi di Silvana, l'ex domestica di casa Palladini, la quale ha avuto modo di studiare da vicino gli atteggiamenti e i modi di fare della perfida e astuta Martinelli.

Di conseguenza, le due donne decideranno di allearsi e unire le loro forze per smascherare il piano diabolico di Lara e in tal modo portare alla luce le amare verità sul conto della donna, la quale non ha fatto altro che ingannare tutti con la triste storia del piccolo Tommaso.

Spazio anche alle vicende di Giulia e Luca: i due, dopo aver intrapreso la convivenza insieme alla Terrazza, si renderanno conto del fatto che Renato è piuttosto geloso.

A quel punto, quindi, Giulia proverà ad intervenire e cercherà così di evitare che Renato possa lasciarsi andare a reazioni fin troppo esagerate.

Manuela e Niko vicini: anticipazioni Un posto al sole

Intanto per Manuela nascerà una nuova possibilità per passare del tempo in compagnia di Niko: i due, quindi, si mostreranno nuovamente vicini e questo potrebbe riaccendere la fiamma di quel sentimento che sembrava essere ormai sopito.

Spazio anche alle vicende di Cerruti: gli spoiler di Un posto al sole fino al 28 luglio rivelano che Mariella cercherà in tutti i modi di scuoterlo da quelli che sono i suoi "drammi" sentimentali e proverà così a dargli la carica per andare avanti e riprendere in mano le redini della sua vita.

E, proprio quando sembrerà che non ci sia nulla da fare, un incontro del tutto inaspettato potrebbe ribaltare la situazione per Cerruti.