In Terra Amara, a breve, Züleyha potrà tornare a casa e stare con i suoi figli, ma da quel momento inizieranno i problemi per Demir. Hünkar non ha gradito il fatto che il figlio abbia intrattenuto dei rapporti con Sevda, l'amante del marito. L'ha ritenuto un disonore, così lo caccerà di casa.

La rabbia di Hünkar

Durante la puntata andata in onda il 2 luglio su Canale 5, Demir si è mostrato molto clemente e docile nei confronti di Züleyha. La ragazza si è risvegliata dal coma dopo essere stata colpita quasi mortalmente da Müjgan, ma la famiglia Yaman crede che la giovane abbia cercato di togliersi la vita a causa dei soprusi da parte di Demir.

Proprio quest'ultimo, sentendosi in colpa, le ha promesso: "Non ti farò più del male e ti farò rivedere i tuoi figli". Forse ha creduto che queste poche parole siano bastate per risolvere la questione, magari per Züleyha sì, ma non si potrà dire la stessa cosa di Hünkar.

Hünkar prepara una sorpresa per Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara Züleyha verrà dimessa dall'ospedale, ma il rientro a casa verrà colto da un imprevisto: Çetin dirà a Hünkar che Hatip è stato ucciso.

La famiglia Yaman si mobiliterà per l'accaduto: Demir partirà subito in città per partecipare all'assemblea straordinaria della camera di commercio, visto che il presidente è Hatip, mentre Hünkar correrà a casa di Naciye per porgerle le sue condoglianze.

La prima a rientrare a casa sarà Hünkar, che avrà in serbo per il figlio una brutta sorpresa.

È scontro tra Demir e Hünkar

Ad attendere Demir davanti al cancello della tenuta ci saranno quattro guardie. Quando vedrà che non gli permetteranno di accedere alla villa, con la sua solita gentilezza dirà: "Siete sordi? Aprite il cancello".

Le guardie, però, non faranno nulla e Demir sarà costretto a scendere dall'auto. Li minaccerà, ma con fare ancora più intimidatorio arriverà Hünkar, che imbracciando un fucile dirà: "Non alzare le mani ai miei uomini".

Demir capirà che la mamma ha intenzione serie, così proverà ad addolcirla. "Madre non sia sciocca e apra il cancello", ma a quanto pare Hünkar non avrà nessuna intenzione di farlo, visto che non ha per niente digerito il tradimento con Sevda.

"Vai a vivere nel luogo in cui ti cambi i vestiti", replicherà Hünkar e Demir proverà a giustificarsi: "Mio padre prima di morire mi ha chiesto di non lasciare Sevda da sola, che altro avrei potuto fare?"

Hünkar ripudia Demir

Hünkar non sarà per niente magnanima nei suoi confronti: "Gli avresti potuto dire 'non posso tradire mia madre come hai fatto tu'. Mi hai disonorata andando da Sevda e non chiamarmi più madre".

Demir proverà a usare le maniere forti, ma lei sparerà un colpo in aria intimandogli: "Non farti più vedere qui". Lui volterà le spalle sussurrandole un "te ne pentirai", ma a quanto pare Hünkar avrà le idee ben chiare.