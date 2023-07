Un posto al sole continua su Rai 3 e le anticipazioni dal 23 al 27 luglio raccontano che le novità a Palazzo Palladini saranno molte. Manuela sarà decisa ad andare in vacanza in Sicilia con i Poggi, ma Renato non ne sarà affatto entusiasta. Nel frattempo Marina si darà da fare per procurarsi un oggetto di Tommaso e risalire al suo dna, mentre Manuel andrà a giocare a casa di Antonio e porterà con sé l'arma di suo zio Eduardo.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara oppressa dalle continue richieste di Ida

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 23 al 27 luglio raccontano che Manuela progetterà di trascorrere le vacanze in Sicilia con i Poggi.

Ne parlerà con Serena, ma quest'ultima proverà a dissuaderla, in quanto convinta che il solo scopo di Manuela sia quello di riconquistare il cuore di Niko. Quando Renato verrà a sapere che la ragazza vuole partire con loro storcerà il naso. Manuela racconterà che la Sicilia è una regione interessante per i suoi studi di archeologia, ma il padre di Niko non le crederà affatto. Renato farà presente alla ragazza che se il suo obiettivo è Niko se lo può scordare. Nel frattempo Ida inizierà a essere sempre più insistente chiedendo più spazio con suo figlio e Lara sarà costretta a cedere per timore di essere scoperta. Marina, infatti, sarà sempre più vicina alla verità.

Anticipazioni settimana dal 23 al 27 luglio: Marina e Silvana certe che Lara abbia mentito

Le puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 luglio rivelano che Marina e Silvana saranno certe che Tommaso non sia il figlio di Roberto e Lara. Per provarlo la signora Giordano avrà bisogno di un oggetto del bambino: facendolo analizzare, potrebbe arrivare al suo dna, e incastrare una volta per tutte la donna che le ha rubato il marito e la serenità.

Ida si accorgerà subito della presenza di Marina e correrà ad avvisare Lara: riuscirà a fermare il piano di Marina? La tensione sarà alta anche a Palazzo Palladini con il piccolo Antonio che rischierà di correre un grave pericolo.

Antonio e Manuel in pericolo a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 luglio rivelano che Antonio trascorrerà un po' di tempo a casa del nonno Raffaele, ma si annoierà.

Così deciderà di chiamare Damiano per chiedergli di poter giocare con Manuel e il poliziotto accetterà. I due bambini si vedranno a casa di Raffaele, ma il figlio di Rosa porterà con sé l'arma che ha rubato dal borsone dello zio Eduardo. Tra i due bambini, inoltre, ci sarà anche un piccolo screzio che rischierà di compromettere la loro amicizia. Venerdì 28 luglio, Un posto al sole non andrà in onda.