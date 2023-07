Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a settembre, si ripartirà con il trono misto. I volti del trono over saranno presenti in studio al fianco di quelli del trono classico, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Tra i nomi che circolano in queste ore spicca quello della giovane Carola, una delle protagoniste della passata edizione nei panni di corteggiatrice di Federico Nicotera.

Carola verso il trono di Uomini e donne a settembre

Le anticipazioni della prossima stagione di Uomini e donne riportano che il debutto è fissato per lunedì 11 settembre 2023.

Maria De Filippi ha scelto di giocare d'anticipo, tornando in onda una settimana prima rispetto a quella che era la data fissata inizialmente.

Una buona notizia per tutti gli appassionati del dating-show, curiosi di scoprire chi saranno i prossimi tronisti che si metteranno in gioco da settembre. Uno dei nomi in lizza, fortemente quotato per il trono, è quello di Carola Carpanelli, l'ormai ex fidanzata di Federico Nicotera.

Da diverse settimane, ormai, Carola è tornata single e sarebbe entrata nella lista delle papapili troniste del programma di Maria De Filippi.

Gemma pronta a rimettersi in gioco: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti il trono over evidenziano che ci sarà spazio per le vicende legate al percorso di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, sarà ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche della trasmissione, sempre con l'obiettivo di trovare il principe azzurro.

In questa nuova stagione del programma Mediaset Gemma potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con una sua storica rivale.

Isabella potrebbe ritornare: anticipazioni Uomini e donne settembre

Stiamo parlando di Isabella Ricci, uno dei volti più amati dal pubblico delle ultime edizioni del dating-show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Isabella è reduce dalla fine del suo matrimonio con Fabio: un addio che ha incuriosito i fan della trasmissione perché la coppia ha preferito non svelare apertamente i motivi che l'hanno spinta alla separazione.

In una recente intervista, Isabella non ha nascosto la possibilità di entrare a far parte nuovamente del cast di Uomini e donne over.

L'ex dama, pur essendo ancora provata dall'addio con Fabio, ha ammesso che nel caso in cui dovessero concederle una seconda chance, la prenderebbe in considerazione per rimettersi in gioco tra le fila del trono over.