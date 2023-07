Si prospetta una settimana al cardiopalma quella di Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti le puntate in programma su Rai 3 dal 24 al 28 luglio segnalano che i figli di Rosa e Viola correranno un grosso rischio a causa di Manuel. Avendo rubato una pistola dal borsone dello zio, il ragazzino non esiterà a portarla a Palazzo Palladini, precisamente nell'abitazione di Antonio.

Intanto si consumerà un tradimento. Questa volta Samuel cederà alle provocazioni di Micaela, finendo per sentirsi in colpa nei confronti di Speranza. Anche Salvatore vivrà le sue emozioni romantiche con un'altra persona che non sia Castrese.

In tutto questo ambaradan non mancheranno le indagini di Marina volte a smascherare Lara. Marina cercherà di procurarsi un gioco di Tommaso, in modo da sottoporlo ad un test del DNA. Peccato che sarà scoperta proprio dalla babysitter Ida.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina fa analizzare un oggetto di Tommaso ma viene scoperta da Ida

Con la collaborazione di Silvana, Marina farà dei grandi passi in avanti nell'indagine volta a smascherare le bugie di Lara. Nel dettaglio, la moglie di Ferri dubita che il piccolo Tommaso sia figlio di suo marito, ma per avvalorare questo sospetto necessita di prove confutabili. E mentre Marina indagherà, Lara si ritroverà a preoccuparsi del comportamento di Ida, la quale continuerà ad essere fin troppo invadente.

Sarà così che Martinelli arriverà al punto che, pur di non essere smascherata, farà una serie di concessioni a Ida. Nel frattempo Marina vorrà fare analizzare un oggetto di Tommaso, in modo da sottoporlo ad un testo di DNA. Ida, però, la scoprirà e non esiterà ad informare Lara di ciò che ha visto.

Spoiler Upas, 24-28 luglio: Salvatore si concede una parentesi romantica a Ischia

Manuela verrà a sapere che la famiglia Poggi intende partire per una vacanza. La ragazza non esiterà ad unirsi al viaggio, in quanto potrà stare più tempo con Niko anche se sua sorella Serena cercherà di dissuaderla dall'intento. Pur non riuscendo a convincerla a non partire per la Sicilia, alla fine sarà proprio Manuela a ripensarci.

Crescerà l'intesa fra Giulia e Luca, con relativa ostilità da parte di Renato che mal vede questo legame venutosi a creare. Intanto Poggi finirà per riconciliarsi con Raffaele.

Mariella farà di tutto per spingere Salvatore Cerruti a godersi appieno l'amore, senza troppe preoccupazioni. Alla fine riuscirà a convincere l'amico e collega ad andare con lei a Ischia e, in questo luogo, Salvatore finirà per fare un incontro travolgente. Dopo la parentesi romantica, il vigile rientrerà a casa da Castrese.

Un posto al sole anticipazioni al 28 luglio: Manuel e Antonio litigano, Samuel cede a Micaela

In questa calda estate, con la scuola chiusa, Antonio e Manuel si ritroveranno a giocare insieme a casa di Renato.

Il problema è che Manuel si porterà dietro l'arma rubata allo zio Eduardo, esponendo entrambi a un grande pericolo. I due bambini avranno una brutta lite che rischierà di compromettere la loro amicizia.

Samuel cercherà di prendere le distanze da Micaela, ma la ragazza si presenterà a casa sua e lo provocherà come al solito. Questa volta i due finiranno per cedere alla passione e Samuel si sentirà in colpa per aver tradito Speranza.

E mentre Alberto chiederà a Serena di spingere le gemelle a pagarli gli arretrati dell'affitto, l'infermiera Ada cercherà la complicità di Rossella quando le confiderà di essere interessata a Nunzio.