Da qualche puntata, i telespettatori italiani de La Promessa, hanno fatto la conoscenza di padre Camilo, interpretato dall'attore Chico Garcia. Il sacerdote desterà sospetti soprattutto in Jana, la quale cercherà di scoprire la sua vera identità, certa che il parroco non sia chi dice di essere. In effetti la domestica avrà ragione a sospettare, visto che si scoprirà che padre Camilo é una spia assoldata dal Duca De Los Infantes per scoprire i segreti della famiglia De Lujgan.

Padre Camilo nasconde qualcosa, Jana sospetta

Continua il successo de La Promessa, la nuova soap Tv in onda dallo scorso giugno su Canale 5.

La serie, è ambientata nella Spagna di inizio '900 e ha come protagonisti la domestica Jana Exposito e la nobile famiglia De Lujgan. nel corso delle puntate, sono entrati a far parte delle trame diversi nuovi personaggi. Ad esempio padre Camilo, un sacerdote che ha destato sin da subito la curiosità dei telespettatori. Un sacerdote a dir poco anomalo e che pare nascondere un segreto. Giunto a la promessa stremato dopo essere stato aggredito da alcuni malviventi, don Camilo verrà aiutato da Petra, la quale si mostrerà molto amorevole con lui. Gli atteggiamenti di questo sacerdote, susciteranno però molti dubbi in Jana e Pia. Il prete infatti, continuerà a fare domande su tutti i compenti della famiglia De Lujgan e non solo.

Sembrerà molto interessato al rapporto tra Jana e Manuel.

Padre Camilo é una spia del padre di Jimena: spoiler La Promessa

Comunque sia, padre Camilo continuerà a girovagare per La Promessa chiedendo informazioni su tutto e tutti. Anche i telespettatori si renderanno conto che il sacerdote ha un piano in mente. Bisognerà solo scoprire chi é realmente don Camilo.

Con il prosieguo delle puntate, sarà sempre più evidente che non é chi dice di essere. Le sue continue domande, sembreranno volte ad indagare sulle vite dei nobili e della servitù, con un particolare interesse per gli scandali. Come accennato, sarà Jana la più sospettosa nei suoi riguardi e comincerà a tenerlo d'occhio con l'aiuto di Salvador.

Il sacerdote però si rivelerà molto furbo e cercherà di confondere le acque. Ben presto però, si scoprirà che é una spia assoldata dal padre di Jimena. Il Duca di Los Infantes infatti, prima di dare in sposa la figlia a Manuel, vorrà sapere tutti i segreti della famiglia De Lujgan. Scoprirà quindi, grazie alle informazioni di padre Camilo, che i Marchesi sono sull'orlo della bancarotta. La figura del sacerdote, sarà quindi molto importante nelle prossime puntate de La Promessa.

Chi é Chico Garcia, padre Camilo in La Promessa

A prestare il volto al personaggio di padre Camilo é l'attore spagnolo Chico Garcia. In molti lo ricorderanno nei panni di Severo Santacruz in Il segreto. Chico Garcia, classe 1982, é originario di Malaga e oltre ad essere attore, é anche sceneggiatore e produttore.

Ha iniziato i suoi studi in Didattica Musicale, poi un'amica gli ha aperto le porte del mondo dell'Arte Drammatica. Nel 2014 ha vinto il premio come miglior attore in 'Ars amatoria' al Festival de Teatro de Carrizo.