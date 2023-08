Un posto al sole prosegue nella settimana dal 14 al 18 agosto con una serie di puntate speciali denominate "le storie".

La soap opera di Rai 3 continuerà a tener compagnia al pubblico anche durante il periodo della stagione estiva, seppur con delle puntate in replica.

A guidare il racconto in questo album dei ricordi sarà il portiere del palazzo, Raffaele e tra i vari eventi che saranno raccontati ci sarà anche il dramma legato alla morte di Susanna e Teresa.

Nella settimana 14-18 agosto ci sarà l'album dei ricordi di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole proseguirà anche nel corso della settimana 14-18 agosto seppur con la versione speciale dell'album dei ricordi.

In questo modo, gli spettatori e appassionati della soap potranno fare una sorta di tuffo nel passato e rivivere le emozioni e le storie più belle che sono state raccontate nel corso dell'ultima stagione, ancora una volta premiata dal pubblico di Rai 3 con ottimi ascolti.

La soap ambientata e realizzata a Napoli chiude la sua stagione 2022/2023 con una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi a serata e picchi di share che hanno toccato il 10% e i due milioni di appassionati.

La morte di Susanna al centro delle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 agosto

Ebbene, lunedì 14 agosto si partirà con una puntata decisamente molto forte, che sarà incentrata sul fatele e drammatico destino di Susanna.

La compagna di Niko trovò la morte per mano del criminale Lello Valsano che, in realtà, aveva come obiettivo quello di ammazzare Viola.

Un addio straziante e struggente che, quest'anno, ha commosso moltissimo gli spettatori della soap opera serale di Rai 3.

Il 15 agosto, invece, la soap non andrà in onda per lasciare spazio alla partita di pallavolo femminile tra Italia e Romania, valida per il Campionato Europeo 2023.

La morte di Teresa al centro delle puntate di Un posto al sole al 18 agosto

L'appuntamento con Un posto al sole tornerà in onda il 16 agosto su Rai 3 e in questo appuntamento verranno ripercorse le varie fasi del processo a Lello Valsano.

La puntata del 17 agosto, invece, sarà quella dedicata al racconto di un'altra storia d'amore che ha tenuto banco nel corso dell'ultima stagione, fino ad arrivare ad un triste epilogo.

Trattasi di Teresa e Otello: il pubblico rivivrà le varie fasi di questo amore fino ad arrivare alla notizia della drammatica morte della mamma di Silvia.

Venerdì 18 agosto, invece, ci sarà spazio per una puntata dal titolo "Bufalotto sensibile". L'album dei ricordi della soap proseguirà anche nella settimana che va dal 21 al 25 agosto, in attesa della messa in onda dei nuovi episodi in programma dal 28 agosto in poi su Rai 3.