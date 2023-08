Sono passati quasi tre mesi dalla finale di Amici 22 ma i fan ancora non hanno capito che tipo di rapporto c'è tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Se subito dopo l'uscita della scuola entrambi smentivano i Gossip parlando di affetto e stima, è da qualche settimana a questa parte che i latinisti hanno fatto calare il silenzio sul loro discusso legame. Intervistato da Super Guida Tv dopo una serata, Zenzola ha solo detto di trovarsi bene con Vari e di non voler dare ulteriori spiegazioni sul suo privato.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici

Mattia ha rotto il silenzio sul rapporto con Benedetta post Amici, ma non si è sbilanciato più di tanto.

Dopo aver partecipato a un evento organizzato a Cinecittà World lo scorso 6 agosto, il vincitore dell'ultima edizione del talent-show ha risposto a qualche domanda e ha attirato l'attenzione di fan e curiosi.

In merito a quello che c'è tra lui e la collega ora che entrambi sono fuori dalla scuola (hanno convissuto in casetta per mesi, sempre sotto alle telecamere 24 ore su 24), il pugliese ha dichiarato: "Con lei sto tanto bene e condividiamo la stessa passione per il ballo".

L'indizio a favore della teoria che tra i due latinisti potrebbe essere nato l'amore, però, arriva da quest'altra affermazione: "Ci troviamo bene insieme sia nel ballo che nella vita".

Con queste parole, dunque, Zenzola ha confermato che il legame con Vari va oltre gli impegni professionali che li stanno portando in giro per l'Italia, tant'è che quando hanno le giornate libere si mostrano spesso insieme sui social network.

Il passato con Maddalena ad Amici

Prima che l'interlocutore gli facesse altre domande su Benedetta e sulle voci che li vorrebbero in coppia anche nella vita, Mattia ha aggiunto: "Non penso ci sia bisogno di dare spiegazioni".

Il vincitore di Amici 22, dunque, non ama condividere i dettagli del suo privato con la stampa e con i fan, forse anche per questo motivo non fa chiarezza su quello che c'è tra lui e Vari.

All'interno della scuola, però, Zenzola ha avuto una relazione con un'altra collega: Maddalena Svevi, con la quale è stato per qualche mese finché lei non ha deciso di interrompere la storia per concentrarsi esclusivamente sullo studio.

Anche se all'inizio hanno faticato parecchio, i due ballerini sono riusciti a ricostruire un rapporto d'affetto e stima, tant'è che lei si è congratulata anche pubblicamente con l'ex fidanzato per essersi classificato al primo posto in finale.

Dubbi sul ritorno ad Amici da professionista

Nell'intervista che ha rilasciato a Super Guida Tv qualche giorno fa, Mattia ha parlato anche di quello che gli piacerebbe fare al termine dell'estate.

Il ragazzo non ha mai nascosto che vorrebbe proseguire un percorso artistico sul piccolo schermo, tant'è che dopo aver vinto Amici ha fatto sapere che uno dei suoi sogni nel cassetto sarebbe quello di rimanere nel cast del talent-show ma nell'inedito ruolo di professionista.

Qualora quest'occasione non dovesse arrivare, Zenzola si guarderà intorno e non esclude di poter continuare la sua crescita in altre trasmissioni che mettono la danza al centro di tutto.

Quando gli è stato chiesto cosa risponderebbe se Milly Carlucci dovesse volerlo come maestro di Ballando con le stelle, il pugliese ha fatto sapere: "Non mi dispiacerebbe.

Il programma l'ho sempre seguito e mi piace. Perché no?".

Il format che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo autunno con una nuova edizione, dunque, potrebbe "soffiare" a Maria De Filippi l'ultimo dei talenti che ha scoperto, il 19enne che a maggio scorso ha trionfato in finale battendo la favorita Angelina Mango.