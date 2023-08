Un Altro domani prosegue con le nuove puntate su Canale 5 e si avvia al gran finale previsto per il 16 agosto. Ma come finisce la soap spagnola? Kiros e Carmen riusciranno ad essere finalmente felici insieme? Le anticipazioni rispondono in modo negativo a queste domande: per i due protagonisti non ci sarà il lieto fine. Carmen ucciderà per sbaglio Ventura e per paura delle conseguenze partirà per la Spagna, sperando che Kiros la raggiunga. Il ragazzo, tuttavia, si farà convincere dal Francisco che non avrebbe futuro con la sua amata e rinuncerà per sempre al suo sogno.

I colpi di scena non mancheranno neanche per Julia che sarà lasciata sull'altare da Leo. Tuttavia, un dialogo con la nonna farà capire alla ragazza che dovrà rivalutare chi l'ha sempre amata: Tirso.

Anticipazioni Un Altro domani: Patricia sarà arrestata

Le anticipazioni di Un Altro domani raccontano che nell'ultima puntata del 16 agosto ci saranno moltissimi colpi di scena per i protagonisti. Si partirà dalle vicende del passato, con l'arresto di Patricia Godoy. La perfida dark lady pagherà finalmente i tanti reati commessi nella sua vita e rimasti impuniti. In particolare, si scoprirà che è stata Patricia ad uccidere Ines e Carmen sarà fuori di sé. La protagonista sarà decisa a togliere la vita alla dark lady, ma quando sparerà colpirà accidentalmente Victor che perderà la vita.

Il padre del bambino che Carmen ha in grembo, quindi, morirà, e la ragazza si troverà in un mare di guai. A sostenerla ci sarà il padre, Francisco, che le suggerirà di partire per la Spagna con una nuova identità.

Anticipazioni ultima puntata: crollerà il sogno di Carmen e Kiros

Nella puntata finale di Un Altro domani, Carmen sarà protagonista.

La donna si macchierà del terribile omicidio di Victor e per sfuggire alla giustizia sarà costretta a partire. Carmen accetterà i consigli di suo padre soltanto a un patto: che Kyros la raggiunga in Spagna. Le cose, tuttavia, non andranno affatto come la protagonista sperava, perché Kiros non prenderà mai il transatlantico.

Il ragazzo, infatti, parlerà con Francisco e si convincerà che per lui e Carmen non potrebbe esserci alcun futuro. Kiros penserà che raggiungendo la sua amata non farebbe altro che rovinarle la vita. Non ci sarà, quindi, un lieto fine per Carmen che sarà condannata a vivere senza il suo amore. La nascita della sua bambina, Julia, tuttavia, porterà felicità.

Julia sarà lasciata all'altare e riconoscerà l'amore di Tirso

Le anticipazioni di Un Altro domani rivelano che nella puntata finale ci sarà spazio anche per il destino di Julia. La ragazza sarà a un passo dal matrimonio con Leo, ma il suo fidanzato la lascerà all'altare, dicendo di essere ancora innamorato della sua ex. Julia tornerà a casa triste e delusa, ma guardando dentro se stessa avrà un dialogo "mistico" con la sua antenata. Carmen consolerà la ragazza e la inviterà a riflettere bene sul suo passato, aiutandola a riconoscere chi l'ha sempre amata: Tirso.