Riccardo Guarnieri torna a mostrarsi sui social e lo fa postando una nuova foto che mette in risalto il suo fisico scolpito.

Da un po' di anni, infatti, il celebre cavaliere del trono over ha scelto di dedicarsi anima e corpo all'aspetto fisico, come dimostrano le sue sedute in palestra, testimoniate da scatti e video social.

E, dopo l'ultima foto di questa estate, alcuni fan hanno nuovamente tirato in ballo anche Ida Platano, la storica ex fidanzata del cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri si spoglia e mostra il fisico sui social

Nel dettaglio, in attesa del ritorno in tv con Uomini e donne, Riccardo si diverte ad intrattenere i numerosi fan che lo seguono su Instagram.

Il cavaliere del trono over, in queste ore, ha pubblicato una nuova foto social dove mette in bella mostra il suo fisico scolpito, frutto di intensi allenamenti in palestra.

Ancora una volta, quindi, Riccardo ci ha tenuto a dimostrare di essere arrivato in una perfetta condizione fisica all'estate, senza nulla da invidiare ai giovani protagonisti del trono classico che popolano lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

I fan di Uomini e donne tirano in ballo Ida Platano, l'ex di Riccardo Guarnieri (Foto)

Sta di fatto che, questo nuovo scatto estivo in cui Riccardo mostra il suo fisico super scolpito da ore di allenamenti in palestra, non è passato inosservato tra i numerosi fan social.

In tantissimi si sono complimentati con lui per l'ottimo traguardo raggiunto e qualcun altro ha tirato in ballo anche la sua ex fidanzata Ida Platano, ormai felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nello studio del talk show di Maria De Filippi.

'Ida lo rimpiangerà', i fan di Uomini e donne commentano lo scatto di Riccardo Guarnieri

"Ida lo rimpiangerà a vita", ha scritto un utente dopo aver visto lo scatto provocatorio di Riccardo Guarnieri.

"È sicuramente uno dei cavalieri più belli e affascinanti del programma, ma speriamo che quest'anno concluda qualcosa di positivo e non stia in trasmissione solo a riscaldare la sedia", ha scritto un altro fan social del programma di Canale 5.

"C'è poco da fare, a Riccardo piace provocare e lo fa ogni volta con queste foto che mettono in risalto il suo aspetto fisico", ha commentato ancora un altro utente.

"Chissà cosa ne pensa Ida Platano di questa foto, sarei proprio curiosa di sapere il suo parere", ha scritto ancora qualcun altro tirando ancora una volta in ballo l'ex fidanzata del cavaliere pugliese.

Ci sarà un commento social da parte dell'ex dama siciliana di Uomini e donne oppure preferirà concentrarsi solo sulla sua storia con Alessandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.