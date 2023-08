Andrea Delogu è finita nel mirino di alcuni utenti social per aver mostrato un video in cui bacia il suo fidanzato ventiquattrenne. Come ha spiegato la conduttrice, che di anni ne ha 41, la differenza d'età non ha rappresentato un ostacolo insormontabile per la sua relazione. Inizialmente, Delogu era un po' perplessa, in quanto più focalizzata su una progettualità futura.

Tuttavia, proprio il suo ragazzo le ha fatto cambiare idea, la conduttrice ha dichiarato: "La differenza d'età era troppa, non si poteva fare...''.

Andrea Delogu rivela sul suo ragazzo: 'Mi ha messo di fronte alla verità'

Andrea Delogu ha dovuto arrendersi all'evidenza dei fatti, dopo che il suo fidanzato le ha fatto notare l'importanza di godersi il presente, senza pensare ad una progettualità futura.

"Ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?", ha dichiarato la conduttrice. Tuttavia, pare che la relazione di Andrea Delogu infastidisca molti utenti del web che si sono scagliati verbalmente contro la coppia, dopo aver visto un video, girato dai due fidanzati al concerto di Tiziano Ferro.

Andrea Delogu: il bacio con il fidanzato scatena le reazioni di alcuni utenti social

Andrea Delogu ha risposto a chi l'ha accusata, scrivendo, a proposito del suo ragazzo: " Chi é...tuo figlio?".

La conduttrice ha sottolineato come alcuni confronti siano "da brividi", affermando di non voler immaginare le probabili ricerche di tali persone su siti erotici.

La conduttrice ha ribadito, altresì, che la differenza d'età le pesa "meno di zero" e che il bacio col suo fidanzato le è piaciuto molto. "A me ha fatto volare! Che perversione", ha concluso Andrea Delogu , non più disposta a cedere di fronte agli attacchi del web, diretti, in particolar modo, alla sua vita privata.

Alcuni commentatori hanno preso le difese della coppia, ritenendo normale il fatto che Delogu abbia baciato il proprio fidanzato. Anche Laura Chiatti ed Ema Stokholma si sono schierate con i due fidanzati, a dispetto di ogni offerta gratuita. Dunque, é arrivato un valido sostegno da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che hanno espresso alla quarantunenne la loro solidarietà per essere stata vittima di attacchi sui social.

Non é la prima volta che un vip viene preso di mira dai cosiddetti "leoni da tastiera". C'é chi decide di passare oltre e chi, come la conduttrice, preferisce rispondere a tono, dimostrando di non essere affatto intimidita dalle insinuazioni.

Riguardo agli impegni professionali Andrea Delogu è stata di recente al timone del Tim Summer Hits e sarà protagonista, assieme a Nek, di un Best of previsto per il 6 agosto.