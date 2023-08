Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca, Terra Amara, ambientata nella Turchia degli anni '70 e '80. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla confessione di Erol, sulle onorificenze ricevute da Fikret, sui dubbi di Behice nei confronti di quest'ultimo, sul ritorno di Adnan a casa, sulla riappacificazione di Zuleyha e Yilmaz, sulle preoccupazioni di Gaffur e sull'omicidio di Hunkar.

Zuleyha perdona Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Fikret costringerà Erol a confessargli il nome del mandante della frode legata all'acquisizione delle terre di Cukurova. In questo modo, l'uomo verrà a sapere che il colpevole di tutto è il sottosegretario Cekirceli. Dopo averlo fatto arrestare, Fikret riceverà gli onori ufficiali della città. Nonostante ciò, Behice continuerà a nutrire dei dubbi nei suoi confronti soprattutto dopo aver trovato il suo passaporto falso. Dopo averlo mostrato a Fekeli, insieme a lui, chiederà spiegazioni al giovane che si giustificherà, affermando di essere ricercato in Germania dopo essere stato incastrato da un socio in affari. Behice ascolterà le sue parole ma non gli credere del tutto, convinta che voglia soltanto impossessarsi dell'eredità di Fekeli.

La stampa annuncerà la notizia che Adnan è figlio di Yilmaz, spingendo quest'ultimo a riportare il bambino a casa. All'inizio, Zuleyha sarà arrabbiata con Yilmaz ma poi si riappacificherà con lui per progettare nuovamente una nuova vita insieme in città.

Hunkar accetta di sposare Fekeli

Sevda sarà molto dispiaciuto dalla scelta di Demir di ritornare alla villa.

Hunkar lo verrà a sapere e le rivelerà che il figlio è rimasto da lei soltanto per seguire le ultime volontà del padre. Gaffur inizierà a temere che la polizia abbia scoperto la verità sull'omicidio di Hatip, anche se non è vero. Fekeli chiederà nuovamente ad Hunkar di sposarlo e lei accetterà. Dopo aver trovato le prove necessarie, quest'ultima affronterà Behice e l'accuserà di essersi sbarazzata dei suoi primi due mariti per poi intimarle di andarsene.

In risposta, Behice la pugnalerà a morte. Per inscenare una rapina, la donna priverà il corpo di Hunkar di tutti i suoi gioielli per poi disfarsi dell'arma del delitto: poi si recherà ad una riunione per donne al Circolo come alibi. Nel frattempo, Demir troverà una lettera in cui scoprirà che la madre e Fekeli volevano sposarsi. Un dipendente dell'azienda cotoniera si ferirà e verrà soccorso e condotto in ospedale da Fikret e Cetin.