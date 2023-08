L’ultima settimana di Un posto al sole, prima delle consuete vacanze estive, sarà ricca di intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rai3 dal 7 all'11 agosto svelano che per Eduardo Sabbiese e Damiano Renda giungerà il momento della resa dei conti. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, ferveranno i preparativi per l’imminente battesimo di Tommaso con Marina alla ricerca di una prova per smascherare tutte le bugie di Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole, 7-11 agosto: Damiano affronta Eduardo e finisce nei guai, Alberto vuole riconquistare Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio Nicotera dopo una chiacchierata con Antonio dirà a Renda che il piccolo Manuel potrebbe custodire un'arma. Damiano, sconvolto dalla notizia, affronterà l’argomento con la sua ex Rosa. I due genitori cercheranno di scoprire come abbia fatto il bambino ad impossessarsi di quella pistola. Quando, alla fine, il poliziotto scoprirà che c’entra qualcosa Eduardo, si arrabbierà moltissimo e cercherà di fargliela pagare, finendo, però, per cacciarsi nei guai. Viola, dal canto suo, non avendo più notizie di Damiano, inizierà a preoccuparsi e comincerà a pensare che gli possa essere accaduto qualcosa di grave.

Alberto Palladini, nel frattempo, tornerà alla carica, bramoso di ricucire la sua storia d’amore con Clara.

Un posto al sole: Mariella fatica a tenere chiusa la bocca, Nunzio decide di chiudere con Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella inizierà ad avere non poca difficoltà a tenere nascosta la storia d’amore fra Salvatore e Castrese.

Sarà così che la vigilessa avrà un’idea a dir poco creativa che la porterà a chiarirsi con l’amico Sasà. Nel frattempo, Nunzio, a malincuore, dopo averci riflettuto molto a lungo, deciderà di chiudere la sua storia con Rossella, per continuare a frequentare Ada.

Marina ha un'idea per avvicinarsi a Tommaso: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Il giorno del battesimo di Tommaso sarà ormai imminente, per questo motivo Lara sarà presa dall'ansia. La donna, infatti, sarà impegnata con i preparativi della cerimonia, ma l’intera faccenda finirà per mettere a dura prova la pazienza di Roberto Ferri. Nel frattempo Marina Giordano continuerà a studiare un modo per avvicinarsi al bambino e trovare una prova in grado di sbugiardare Lara, la sua nemica storica. Sarà un sopralluogo effettuato all’interno di Palazzo Palladini a fornire la giusta occasione a Giordano, tuttavia un imprevisto (non ancora rivelato dalle anticipazioni) rischierà di stravolgere ogni cosa, portando la donna a ritrovarsi in una situazione alquanto svantaggiosa.