Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 anche nei giorni 10 e 11 agosto. Si tratta delle ultime due puntate prima della pausa estiva che manderà in vacanza i personaggi di Palazzo Palladini per due settimane. La soap opera ritornerà sul piccolo schermo verso la fine del mese, il 28 agosto. Queste ultime due puntate si apprestano a essere movimentate, sia con l'intricata vicenda del piccolo Tommaso che con il faccia a faccia tra Damiano Renda ed Eduardo Sabbiese.

Marina Giordano sarà a un passo dal portare a compimento il suo piano per scoprire la vera paternità di Tommaso, quando Lara la sorprenderà.

La situazione finirà per ritorcersi contro la moglie di Roberto Ferri. Intanto Damiano affronterà quello che un tempo era un suo caro amico, Eduardo. Mentre tra il poliziotto e il malavitoso ci sarà la resa dei conti, Viola sarà estremamente preoccupata per quanto accaduto al suo amato. Le anticipazioni riportano che per Damiano giungerà il momento di fare una scelta a dir poco sofferta.

Un posto al sole anticipazioni del 10 agosto: Viola preoccupata per quanto successo a Damiano

Per Damiano Renda le cose prenderanno una piega poco positiva. Dopo aver scoperto che Manuel si è impossessato di una pistola, rubandola direttamente dal borsone dello zio Eduardo, il poliziotto sarà determinato ad andare a fondo alla vicenda.

Sarà così che si ritroverà alla resa dei conti con Sabbiese. In attesa di scoprire chi dei due uomini avrà la meglio, Viola Bruni non potrà che essere in forte apprensione per quanto accaduto al suo amato Damiano, riuscendo a malapena a fingere di non provare più interesse nei suoi confronti.

A Palazzo Palladini qualcuno sarà in modalità detective.

Si tratta di Marina Giordano, la quale sta cercando di sottoporre a un esame del Dna un oggetto di Tommaso. Con questa operazione la donna intende porre fine alla messinscena ordita da Lara. Dopo aver avuto difficoltà ad avvicinarsi al bambino, si presenterà una ghiotta occasione che Marina sfrutterà a tutti i costi.

Spoiler Un posto al sole dell'11 agosto: Lara sorprende Marina, la scelta di Damiano

Sarà molto avvincente l'ultima puntata di Upas prima della pausa estiva in programma l'11 agosto. In occasione di un sopralluogo a Palazzo Palladini, in vista del battesimo di Tommaso, Marina cercherà di avvicinarsi al bambino facendo un grosso sforzo. Lara, però, avrà in serbo una sorpresa per lei e l'intera situazione rischierà di ritorcersi contro la stessa Giordano.

Per quanto riguarda Damiano, il poliziotto si ritroverà a dover fare una scelta dolorosa e alquanto difficile.