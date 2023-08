A poco più di un mese dalla notizia dell'ennesimo allontanamento tra Belen e Stefano, siti e riviste si dicono certi che presto torneranno a essere una coppia. I giornalisti di Nuovo Tv e Vanity Fair, infatti, in quest'inizio di agosto riportano l'indiscrezione secondo la quale Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per far riavvicinare i "DeMartinez". Nel frattempo, l'argentina starebbe frequentando Elio Lorenzoni e De Martino avrebbe pranzato a Napoli con la ex Emma Marrone.

Aggiornamenti sul privato di Belen

L'estate 2023 sarà ricordata dagli appassionati di Gossip soprattutto per l'improvviso e inaspettato addio tra Belen e Stefano.

A distanza di pochi giorni da una vacanza al mare con i figli, i due hanno tolto la fede e hanno cominciato a vivere ognuno per conto proprio, cancellando dai rispettivi profili Instagram le ultime foto di coppia.

Non è di certo la prima volta che i "DeMartinez" finiscono al centro dell'attenzione mediatica per una rottura: da quando si sono conosciuti, i due hanno interrotto il loro matrimonio almeno tre volte.

Quello che è avvenuto qualche settimana fa, però è stato un allontanamento che ha spiazzato fan e addetti ai lavori, soprattutto perché poco dopo l'argentina è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo che sarebbe il suo ultimo flirt.

Il parere degli esperti su Belen

Visto che in passato si sono sempre ritrovati anche dopo tanti anni e dopo aver vissuto altre relazioni, sono in parecchi a pensare che anche stavolta l'addio tra Belen e Stefano non sia definitivo.

L'ultimo numero di Nuovo Tv, ad esempio, ha dedicato la copertina alla coppia e ha fatto sapere: "Tra loro non è finita, presto torneranno insieme".

"Maria li farà ricucire ed è una delle poche che può riuscirci. Per loro è come una mamma e farà di tutto per farli riconciliare", si legge ancora sulle pagine della rivista di gossip.

Anche il sito di Vanity Fair sposa questa teoria e rilancia: "De Filippi, che li conosce molto bene, vorrebbe riportare la pace facendoli tornare sui propri passi".

Insomma, la conduttrice di Canale 5 potrebbe essere la chiave per far sì che De Martino e Rodriguez riuniscano la loro famiglia, per amore del piccolo Santiago e di tutto quello che hanno condiviso dal 2012 ad oggi.

Il silenzio di Belen sulle ultime indiscrezioni

Anche i giornalisti di Nuovo Tv, però, confermano che attualmente Belen starebbe frequentando Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano con il quale è stata paparazzata a metà luglio alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

"Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio" raccontano i bene informati in merito all'estate da separati che i "DeMartinez" stanno vivendo.

Anche se non stanno più insieme, i due conduttori continuano ad avere lo stesso atteggiamento nei confronti dei tanti gossip che stanno circolando sulle loro nuove vite: la bella argentina è stata avvistata più volte nel luoghi dove lavora il presunto nuovo compagno, ma per ora non ha né confermato né smentito i rumor che la vorrebbero già impegnata ad un mese dall'addio al marito.

De Martino, invece, è finito al centro dell'attenzione mediatica per un paio di indiscrezioni: Fabrizio Corona sostiene che avrebbe un flirt con una giovane e famosa influencer (si tratterebbe di Beatrice Vendadrim), mentre Deianira Marzano ha riportato un'interessante segnalazione su un incontro che il volto Rai avrebbe avuto nel weekend con la sua più famosa ex fidanzata.

Pare che Stefano abbia ospitato Emma Marrone e un paio di suoi collaboratori nella sua casa di Napoli: i due, però, non hanno postato foto o video del tempo che avrebbero trascorso insieme in amicizia.