Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma durante il mese di settembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per dei ritorni in studio che non passeranno inosservati.

È questo il caso della dama Pinuccia, la quale avrà modo di tornare in trasmissione per presentare il suo singolo estivo.

Spazio poi all'assenza di alcuni volti storici della trasmissione che, per il momento risultano fuori dal cast della trasmissione di Canale 5, tra cui Riccardo Guarnieri.

Pinuccia ospite in studio: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che tra i ritorni in studio spicca quello di Pinuccia seppur nelle vesti di ospite.

La dama di Vigevano, dopo essere stata cacciata via dalla trasmissione per volere di Maria De Filippi, avrà modo di riabbracciare i suoi ex compagni di avventura e presenterà in studio il singolo che ha inciso e pubblicato questa estate.

Pinuccia, quindi, non tornerà a far parte del parterre del trono over ma sarà solo la "guest star" della prima registrazione di questa nuova edizione, in partenza lunedì 11 settembre su Canale 5.

Ida ospite in studio, tornano Federico e Carola: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, tra i ritorni previsti nel corso delle prime puntate, spicca anche quello di Ida Platano, che avrà modo di rimettere piede in studio assieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza.

I due stanno portando avanti una relazione stabile e, a distanza di un po' di mesi dall'addio alla trasmissione, entrambi hanno ammesso di essere profondamente innamorati.

E, durante la loro ospitata in studio, i due hanno ammesso di essere quasi pronti per la fatidica convivenza, confermando così di essere realmente innamorati.

Spazio poi al ritorno della coppia composta da Carola e Federico: in questo caso, però, i due hanno raccontato al pubblico la verità sulla fine della loro relazione, terminata dopo appena tre mesi di fidanzamento post scelta in studio.

Riccardo e Armando assenti: anticipazioni Uomini e donne settembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per delle assenze che non passeranno inosservate.

È questo il caso di Riccardo Guarnieri, tra i volti storici del parterre over, che non è tornato in studio nel corso delle prime registrazioni di questa stagione.

Stessa situazione anche per Armando Incarnato: anche lui non ha partecipato alle riprese di fine agosto del programma e, al momento, non si hanno ancora notizie certe sul perché siano stati assenti e soprattutto su un possibile ritorno nel corso delle prossime registrazioni.