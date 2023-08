Cambio programmazione per la soap Terra Amara nel bel mezzo del mese di agosto. Mediaset ha scelto di preservare gli episodi inediti della soap opera turca, che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio.

Per questo motivo dal 14 agosto ci saranno delle variazioni di palinsesto e la soap anticiperà l'orario di messa in onda nello slot di Beautiful, ma non sarà trasmessa in prima visione assoluta.

Cambio programmazione per Terra amara: cosa succede dal 14 agosto

Il cambio programmazione per Terra amara prenderà il via dal 14 agosto, quando su Canale 5 ci sarà uno stravolgimento nel palinsesto pomeridiano.

Beautiful, La Promessa e My home my destiny saranno sospese dalla fascia del pomeriggio per lo stop della settimana di Ferragosto.

Le tre soap non troveranno spazio né in prima visione assoluta né in replica, mentre Terra amara continuerà a essere trasmessa, ma con delle importanti novità.

L'appuntamento con la soap opera turca sarà in onda eccezionalmente per la settimana che va dal 14 al 18 agosto, dalle 13:40 alle 14:45.

Mediaset sospende le puntate inedite di Terra amara: la soap cambia orario dal 14 agosto

Eccezionalmente per la settimana di Ferragosto, Mediaset interromperà la messa in onda delle puntate inedite di Terra amara.

Continuerà ad andare in onda, ma saranno trasmesse le repliche della prima stagione, che ha debuttato proprio un anno fa nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Di conseguenza gli spettatori della soap turca potranno fare un tuffo nel passato, e rivivere così le emozioni della storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha.

Terra amara e Un altro domani confermate nel palinsesto di Ferragosto su Canale 5

Resta da capire, invece, quella che sarà la programmazione di Terra amara nel corso della settimana che dal 21 al 25 agosto: al momento non si sa ancora se proseguirà la messa in onda in replica oppure se torneranno gli episodi in prima visione assoluta su Canale 5.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, un'altra soap che proseguirà nella fascia del pomeriggio estivo di Canale 5 durante il periodo di Ferragosto è Un altro domani.

La soap spagnola, che si sta avvicinando verso le battute conclusive della prima e unica stagione, andrà in onda regolarmente nel corso della settimana che va dal 14 al 18 agosto, con la messa in onda del quotidiano doppio episodio che terrà compagnia al pubblico dalle 16:45 alle 18:45 circa, prima delle repliche di The Wall con Gerry Scotti.

La morte di Yilmaz sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

In attesa delle nuove puntate di Terra amara, le anticipazioni turche della soap rivelano che Zuleyha dovrà prepararsi ad affrontare uno dei lutti più dolorosi e strazianti della sua vita.

La donna dovrà dire addio per sempre al suo amato Yilmaz, l'uomo col quale sognava di poter costruire un futuro stabile.

Yilmaz sarà vittima di un incidente stradale e per lui ci sarà ben poco da fare. Arrivato in ospedale i medici constateranno subito la gravità della situazione. Verrà operato con urgenza, ma alla fine non riuscirà a sopravvivere, lasciando così un vuoto incolmabile nel cuore della sua amata Zuleyha.