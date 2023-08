Gemma Galgani potrebbe aver trovato l'amore. L'indiscrezione è stata lanciata nelle scorse ore dal settimanale Mio, secondo cui la dama torinese starebbe trascorrendo le sue vacanze in compagnia di un giovane uomo misterioso. Nel frattempo la donna avrebbe alimentato il gossip che la vedrebbe con l'uomo, lasciando un segnale sui social.

Il segnale social di Gemma Galgani sul gossip

Al momento Gemma Galgani è rimasta in silenzio riguardo l'indiscrezione del magazine che la vedrebbe insieme a un presunto giovane conosciuto proprio quest'estate. La dama piemontese di Uomini e donne però avrebbe indirettamente confermato il gossip, lasciando un "mi piace" al post social che riporta la copertina del settimanale con la notizia.

Per ora l'uomo in questione rimane del tutto ignoto e non sono ancora trapelate informazioni riguardo la sua identità.

Gemma Galgani a Uomini e Donne 2023: sarebbe l'ultima volta

Le prime registrazioni delle nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi dovrebbero iniziare a fine agosto (per andare in onda in tv su Canale 5 da settembre) e dovrebbe esserci anche Gemma Galgani.

Per il momento non ci sono conferme riguardo all'indiscrezione - circolata alcuni giorni fa - che l'imminente edizione del dating show possa essere l'ultima a cui parteciperà la dama torinese classe 1950.

Giorgio Manetti non tornerebbe a U&D e parla dell'ex Gemma

Assente nella nuova edizione di Uomini e Donne sarà invece Giorgio Manetti, storico ex compagno di Gemma Galgani.

A rivelarlo è stato lo stesso ex cavaliere fiorentino nato a Firenze il 28 aprile 1956 in una recente intervista rilasciata a Tag24. "Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non nemmeno ho il desiderio di sentirli", ha esordito Manetti. "Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma", ha poi continuato l'ex cavaliere toscano del Trono Over.

"Non darei per scontato un mio ritorno, però, per carità tutto può succedere", ha inoltre aggiunto Manetti. Riguardo all'ex fidanzata Galgani, Manetti ha confidato: "L'ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io direi di no".

L'ex cavaliere sessantasettenne ha infine espresso la sua opinione sulla presunta ultima possibilità di Galgani all'interno del dating show di Canale 5: "Credo che non lo lascerebbe mai per nessun motivo. Per lei ormai è diventato vitale partecipare. Sono ormai passati quattordici anni dalla sua prima apparizione. E' una colonna stabile".