Saranno tante e particolarmente intriganti le sorprese presenti nelle anticipazioni settimanali de La Promessa in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto. Manuel si convincerà a sposare Jimena per risolvere i problemi della tenuta e Mauro rivelerà di essere sposato con Teresa.

La Promessa: Mauro confessa di essere sposato con Teresa

Maria e Teresa continueranno ad occuparsi di Eugenia e Jana cercherà di diminuire le dosi dei farmaci per farle acquisire sempre maggiore lucidità. Nel frattempo, Romulo verrà avvisato da Petra del fatto che Maria e Salvador sono stati sorpresi in atteggiamenti troppo intimi: i due cercheranno con successo di convincere Romulo e accuseranno Petra di non essere sincera.

Il barone continuerà ad essere particolarmente attratto da Teresa e questo scatenerà le preoccupazioni di Pia. Intanto, Leonor cercherà, parlando con Mauro, di capire se quest'ultimo ha avuto rapporti intimi con Teresa. Messo alle strette, Mauro confesserà di averlo fatto, oltre che l'essere coniugato con la donna. Nel frattempo, Manuel viene portato a conoscenza del fatto che l'unico modo per salvare La Promessa è quello di sposare Jimena. Manuel deciderà quindi di sposare Jimena e parlando con Cruz scoprirà che la donna era a conoscenza dei problemi finanziari della tenuta. Successivamente, Teresa comunicherà a Mauro di aver trovato un nuovo impiego che la porterà lontano da La Promessa. L'uomo ne parlerà con Pia che incontrerà il barone intimandolo di lasciare stare la ragazza e di non metterle troppi grilli per la testa.

Pia sempre più preoccupata del rapporto tra il barone e Teresa

Padre Camilo cercherà di consolare Leonor che è afflitta da problemi sentimentali, questa gli confiderà di essere innamorata di un uomo sposato. Pia vedrà il barone in atteggiamenti discutibili con Teresa e lo affronterà, dicendogli che farà di tutto per proteggere la ragazza e per evitare che le faccia del male.

Intanto Manuel sarà sempre più convinto di sposarsi per risolvere i problemi della tenuta e chiederà a Jimena di poter chiedere la sua mano ai suoi genitori. Eugenia scambierà Jana per sua madre Dolores e le dirà di perdonarla per averle portato via suo figlio, a quel punto Jana cercherà di entrare in contatto con il barone per scoprire la verità sulla vicenda.

Nel frattempo Manuel avrà un colloquio molto franco con Cruz e senza mezzi termini affermerà di aver chiesto in sposa Jimena solamente per i problemi finanziari de La Promessa: le confiderà infatti di non essere minimamente innamorato della ragazza. Pia non si darà pace finché non riuscirà a proteggere Teresa dal barone, tanto che ne parlerà con Romulo pregandolo di aiutarla, anche se l'intervento dell'uomo provocherà esclusivamente l'irritazione del nobile. Jana, infine, continuerà ad avere sempre più sospetti nei confronti di Padre Camilo, il suo atteggiamento non apparirà per nulla limpido alla donna.