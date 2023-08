Giulia Arena lascia il cast de Il Paradiso delle signore ed è pronta per le nozze. L'attrice ed ex Miss Italia è stata per diverso tempo una delle protagoniste della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Gli spettatori, in vista della prossima edizione, speravano di poter continuare a vedere le vicende di Ludovica, ma così non sarà. Giulia Arena non sarà nel cast di questa nuova stagione e, intanto, sui social ha annunciato di essere pronta per le nozze.

Giulia Arena è fuori dal cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 riparte da lunedì 11 settembre con la messa in onda delle nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

La soap tornerà con questo nuovo ciclo di episodi che troveranno spazio nel corso della lunga stagione 2023/2024 nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno anche se, gli appassionati e fan della soap, dovranno fare a meno della presenza di Ludovica Brancia.

Il personaggio interpretato da Giulia Arena non sarà presente nelle trame di questa nuova stagione, così come ha confermato l'attrice sui social.

Ludovica non ci sarà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

L'ex Miss Italia, con un lungo post-sfogo apparso su Instagram, ha voluto salutare la sua amata Ludovica, svelando ai fan che questa decisione di interrompere il racconto delle vicende della giovane Brancia, non è dipeso da lei, bensì dagli sceneggiatori.

A quanto pare, infatti, gli autori de Il Paradiso delle signore avrebbero deciso di dare spazio a nuovi personaggi e nuove dinamiche che saranno raccontate nel corso dell'ottava stagione.

Di conseguenza, tra Ludovica e Marcello non ci sarà nessun ritorno di fiamma anche se l'attrice non ha nascosto che spera comunque di poter tornare in scena magari in una delle prossime stagioni della soap, come è già successo in precedenza a tanti altri attori e protagonisti.

'Lui ha detto sì, Giulia Arena annuncia le sue nozze

In attesa di scoprire se gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore punteranno su un ritorno futuro di Ludovica nelle trame della soap, l'attrice sul suo profilo Instagram si è lasciata andare anche a un altro annuncio importante.

Giulia Arena ha annunciato le sue imminenti nozze con il compagno, Antonio Giuseppe Morgia, svelando di essere stata lei ad avanzare la proposta.

"Lui ha detto sì, perché sono stata io a fare la proposta, ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo", ha svelato l'ex Miss Italia ai fan e ammiratori che la seguono su Instagram.