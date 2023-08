In My home my destiny Müjgan non sopravviverà dopo che Burhan le sparerà contro. L'uomo commetterà questo atto folle quando Müjgan non vorrà più saperne di lui. Commetterà un omicidio - suicidio, infatti anche Burhan morirà dopo aver puntato la pistola contro se stesso. La morte di Müjgan lascerà tutti sbigottiti, soprattutto Mehdi, tra le cui braccia Müjgan esalerà l'ultimo respiro, e Cemile.

Müjgan non muore sul colpo

Il percorso di Müjgan in My home my destiny avrà un epilogo tragico. Burhan è talmente innamorato di lei, che quando lo lascerà commetterà un gesto folle.

La donna sarà decisa ad andarsene via da Istanbul, almeno per un periodo di tempo. Burhan scoprirà tutto e quando vedrà la sua amata partire la seguirà.

Müjgan andrà alla stazione dei pullman e sarà proprio lì che le sparerà, davanti agli occhi di Cemile e Nuh. Dopodiché punterà la pistola contro se stesso e si toglierà la vita. Per Müjgan sembrerà esserci un barlume di speranza, nonostante la situazione sia molto grave.

Mehdi scopre la notizia mentre sta distruggendo l'auto di Zeynep

L'ambulanza porterà Müjgan in ospedale, dove verrà sottoposta a un tempestivo intervento chirurgico. Nel nosocomio arriveranno tutti: oltre a Cemile e Nuh ci saranno anche Sakine, Sultan ed Emine, sarà quest'ultima ad avvisare Zeynep della vicenda, visto che proprio in quel momento sarà in procinto di partire per Sofia con Barış.

A Nuh, invece, spetterà l'arduo compito di avvisare Mehdi, che in quell'istante sarà intento a commettere un altro gesto folle: distruggere la macchina di Zeynep.

Mehdi l'ultima persona a vedere Müjgan viva

Appena Mehdi arriverà in ospedale i medici informeranno sia lui che Cemile delle condizioni di Müjgan: la donna è arrivata con una situazione abbastanza critica e nonostante abbiano fatto il possibile, le condizioni rimangono sempre gravi.

Il medico sarà abbastanza chiaro con loro: devono prepararsi al peggio.

Müjgan verrà ricoverata in terapia intensiva e verrà consentito a un famigliare di entrare a farle visita. Sarà Mehdi a farlo, ma dopo aver salutato la sorella accadrà ciò che purtroppo era prevedibile.

Müjgan perde la vita accanto al fratello

Mehdi in lacrime si accascerà sul corpo della sorella.

Le dirà di non lasciarlo, di stare con lui, ma il cuore di Müjgan smetterà di battere. I medici interverranno subito con il defibrillatore, ma non ci sarà nulla da fare.

"L'ora del decesso è le 22:37", dirà il dottore. Müjgan morirà proprio tra le braccia di Mehdi, che osservando la sorella giacere in quel letto non riuscirà a darsi pace. Sarà lui a dare la notizia a Cemile, che non riuscirà a credere che Müjgan non ce l'abbia fatta. Per la loro famiglia inizierà un periodo molto difficile.