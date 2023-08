Le nuove puntate della soap opera La Promessa sono in arrivo su Canale 5.

Le anticipazioni proventi dalla Spagna rivelano che nel corso dei prossimi episodi, Leonor deciderà di lasciare la tenuta, per dedicarsi alla moda, da sempre una sua grande passione. La drastica scelta di andare via dalla tenuta arriverà in seguito alla forte delusione d'amore ricevuta da Mauro. La giovane infatti, arriverà a tentare di togliersi la vita per la forte disperazione. Le anticipazioni rivelano però che l'arrivo di Curro riuscirà a salvare la giovane donna appena in tempo.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Martina arriva alla tenuta

Mauro inizierà a raccontare alla povera Leonor di aver sempre avuto rapporti con Teresa e quindi di averla tradita, durante la loro relazione amorosa. La delusione della cugina di Curro aumenterà quando Teresa, d'accordo con Mauro, dirà alla ragazza di essere convolata a nozze con il bel cameriere. Leonor sarà distrutta nell'apprendere la sconvolgente notizia e da lì inizierà il suo declino. La giovane inizierà a mostrarsi sempre più apatica con la famiglia, fino a quando non tenterà di togliersi la vita salendo sul tetto della tenuta.

Una tragedia che verrà evitata grazie a Curro. Il ragazzo però deciderà di non rivelare a nessuno quanto la cugina stava per fare.

Passerà poco tempo e a La Promessa farà il suo arrivo Martina, la figlia di Ferdinando e dunque cugina di Leonor.

La ragazza arriverà alla tenuta perchè preoccupata per la cugina. Le due ragazze infatti, attraverso una serie di lettere, si sono tenute in contatto e Martina ha percepito il disagio di Leonor.

Martina propone a Leonor di prendere il suo posto all'accademia di moda di Parigi

La nuova arrivata chiederà alla cugina di Curro se voglia prendere il suo posto ad una prestigiosa accademia di moda che si trova a a Parigi. L'idea piacerà alla giovane che deciderà di provare a convincere i suoi genitori a darle il permesso per andare a studiare a Parigi.

Cruz e Alonso acconsentiranno alla richiesta della figlia e anche Manuel farà lo stesso. La giovane si preparerà all'imminente partenza e dunque non potrà assistere alle nozze del fratello con Jimena. Tra la marchesina e Mauro arriverà il omento dei saluti e la giovane sarà pronta per una nuova avventura.

Gli spoiler rivelano che nella puntata numero sessanta, Leonor farà la sua uscita di scena definitiva. Al momento dei saluti con Martina però, quest'ultima dirà alla cugina che per poter accedere alla prestigiosa accademia, dovrà presentarsi come Martina de Luján. La nuova arrivata chiederà dunque alla marchesina di spacciarsi per lei. Leonor acconsentirà, non vedendo nulla di male nella richiesta della cugina.