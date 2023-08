Chi è la figlia di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che si stanno facendo i tantissimi telespettatori della soap opera, che attendono le puntate inedite in onda a settembre su Rai 1. La contessa ha scoperto di avere una figlia che credeva morta, ma sono ancora tanti i misteri che aleggiano intorno a questa storyline. Le anticipazioni svelano poi che Marcello sarà preoccupato per la vicinanza tra Adelaide e Umberto e che Armando tornerà da solo da Londra, senza la sua Agnese.

Di seguito, le prime trame dettagliare di ciò che accadrà nella soap in onda dall'11 settembre 2023 in prima visione assoluta su Rai1.

Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni: Adelaide parla della figlia ritrovata

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore 8 che verranno trasmesse su Ra1 da settembre, svelano che ci sarà molto spazio per la vicenda di Adelaide.

La contessa era partita per la Svizzera senza dire nulla a nessuno, se non a Italo, che conosce bene tutti i segreti della villa. Raggiunta poi da Marcello, ha confessato la verità.

Ebbene, Adelaide ha una figlia che credeva morta e che invece è sopravvissuta. Come e in che modo ancora non è chiaro, ma ci sarà tempo per conoscere ogni dettaglio. Il fatto che risulterà molto strano è che Umberto, venuto a conoscenza di questo segreto rimasto nascosto per anni, tornerà alla villa in pianta stabile: come mai?

Umberto è il padre della figlia di Adelaide? Le nuove trame Il Paradiso delle signore

Il fatto che Umberto torni alla villa per stare accanto alla contessa metterà in crisi Marcello che ha voltato pagina con Adelaide, ormai lontano per sempre da Ludovica, che si è sposata con Torrebruna.

Tuttavia, Adelaide resterà al fianco di Barbieri, anche se dovrà affrontare le conseguenze della scoperta di avere una figlia che credeva morta e che invece è viva e vegeta e si trova in Svizzera.

Come mai Umberto è implicato in questa faccenda? L'ipotesi più plausibile è che sia proprio lui il padre di questa misteriosa ragazza. Ma non è finita qui.

La figlia di Adelaide arriva a Milano?

Se la contessa decidesse di vivere a pieno il rapporto con la sua figlia ritrovata, non si esclude che quest'ultima possa arrivare a Milano e trasferirsi a Villa Guarnieri.

Questo spiegherebbe anche la presenza di Umberto in quella che un tempo era la sua adorata dimora e che poi ha lasciato per vivere la storia d'amore con Flora.

A proposito di ritorni, anche Armando rientrerà a Milano nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore, ma senza Agnese, che resterà a Londra in compagnia di Tina e Sandro. Il loro rapporto sopravviverà alla distanza? Staremo a vedere.