Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale saranno un susseguirsi di colpi di scena, che terranno il pubblico col fiato sospeso. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, ci metterà davvero poco Zuleyha a comprendere che il ladro della targa alla fabbrica, Fikret, corrisponde al fratellastro del marito. Confidando la sua scoperta a Sevda, Altun aggiungerà di avere intenzione di mantenere segreta, almeno per il momento, la verità su Fikret per paura di ripercussioni da parte di Demir.

Zuleyha rischia la vita dopo l'incidente nel bosco

Proseguono le anticipazioni di Terra amara relative alla scoperta fatta da Zuleyha sul rapporto che lega Demir e Fikret. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha si ritroverà per caso nell'azienda di famiglia proprio quando Fikret, accecato dalla sua sete di vendetta nei confronti degli Yaman, deciderà di rubare una targa scritta dal suo defunto padre. Visto il furto, Zuleyha si metterà nella sua auto per seguire il nipote di Fekeli. Fikret, rendendosi conto di essere seguito, deciderà di far scendere con l'inganno Altun dall'auto, ma prima di farle del male la lascerà da sola nel bosco.

I pericoli per Zuleyha non saranno finiti visto che cadrà in una trappola per animali e resterà per giorni nel bosco. Quando verrà ritrovata sarà disidrata e avrà bisogno di cure mediche in ospedale. Dopo essersi lasciata andare a un'inaspettata dichiarazione d'amore nei confronti di Demir, Zuleyha verrà dimessa e sarà solo dopo aver lasciato l'ospedale che recupererà la memoria riguardo al suo incidente.

La sconvolgente scoperta di Zuleyha

Fikret deciderà di tappezzare tutto il paese con la lettera in cui il padre si è rifiutato di prendersi cura di lui, con in allegato la targa che riporta la firma di Adnan. Tutti capiranno che le grafie corrispondono, per cui si convinceranno che Adnan Senior abbia avuto un altro figlio oltre a Demir.

A questo punto Zuleyha, ricordando del furto, comprenderà il motivo che ha spinto Fikret a commetterlo e capirà che è proprio lui il fratellastro del marito.

Rivelando la scoperta a Sevda, Zuleyha le dirà di temere che Demir possa fare del male al nipote di Fekeli per cui deciderà di non dire a nessuno la conclusione a cui è giunta con le sue indagini. Come reagirà Demir quando saprà che Zuleyha le ha tenuto nascosta una verità tanto importante? Ci saranno delle ricadute sul loro matrimonio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.