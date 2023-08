Nella puntata della soap La Promessa in onda il 17 agosto, Jana proverà a baciare Manuel mentre quest'ultimo dormirà sulla poltrona in biblioteca, mentre Leonor verrà messa in salvo da Curro che salirà in cima alla torre e le impedirà di compiere un tragico gesto.

Curro impedisce a Leonor di buttarsi giù dalla torre del palazzo

Il figlio di Eugenia vedrà la cugina in preda alla disperazione e salirà in cima alla torre per impedirle di buttarsi giù La ragazza le dirà di andare via, ma il giovane non le darà ascolto e con un movimento molto rapido la prenderà alla vita e la tirerà indietro mettendola in salvo.

Poi la riporterà nel palazzo cercando di non farsi vedere, ma Alonso li sorprenderà e chiederà spiegazioni. Il marchese chiederà alla figlia per quale motivo è così giù di morale e la inviterà a mangiare visto che ultimamente ha sempre poco appetito. Curro rassicurerà lo zio sulla salute della cugina e manterrà il segreto su quelle che erano le sue vere intenzioni.

Leonor si metterà nel letto visibilmente turbata e continuerà a pensare al suo amore impossibile per Mauro. Tutta la sua famiglia le starà vicino, convinti che la ragazza si senta poco bene a causa del suo poco appetito.

Maria sorprende Salvador e Miguel nascosti in una stanza

Miguel, l'amico di Salvador e Miguel, si recherà a La Promessa e chiederà di poter stare almeno una notta nella tenuta.

L'uomo, infatti, è ricercato dalla Guardia Civile e sta cercando di capire come fare per sfuggire alla legge. Lope e Salvador inizialmente non saranno d'accordo nel nasconderlo nella villa, temendo che qualcuno possa scoprirlo, ma poi decideranno di tendergli la mano.

Maria, però, sentirà delle voci provenire da una stanza e riconoscerà quella di Salvador.

Allora irromperà nella stanza e troverà il fidanzato insieme a Miguel. A quel punto chiederà spiegazioni, ma alla fine deciderà di mantenere il segreto e farà da complice ai due ragazzi.

Pia teme che il barone infastidisca Jana

Intanto Jana sarà sempre più determinata a scoprire la verità sulla morte di sua madre Dolores. La domestica vorrà vederci chiaro prima che Cruz e il barone decidano di riportare Eugenia in sanatorio.

A tal proposito, la ragazza chiederà informazioni sul barone a tutti i sottoposti, convinta che sia lui l'assassino di sua madre. Pia, però, notando il suo interesse per il nobile, la metterà in guardia e le chiederà se ha bisogno di aiuto. Jana risponderà che la sua è solo curiosità, ma la governante le farà capire che meno si fa domande sul barone e meglio è.

Jana si avvicina a Manuel e prova a baciarlo

Infine Jana entrerà in biblioteca e troverà Manuel dormire sulla poltrona. La ragazza lo guarderà con aria sognante, poi si avvicinerà a lui e non resisterà alla tentazione di baciarlo.