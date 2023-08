La Promessa continua ad andare in onda con puntate inedite su Canale 5. Le anticipazioni di mercoledì 23 agosto spiegano che in primo piano ci sarà Salvador. Candela troverà dei documenti sospetti del ragazzo e lui sarà costretto a confessare che vuole evitare il servizio di leva obbligatorio. La cuoca rassicurerà il ragazzo sul fatto che manterrà il suo segreto. Nel frattempo, Jana si troverà di fronte a Jimena e Manuel all'hangar. Infine, padre Camilo riceverà una preziosa informazione da Petra che gli rivelerà che il matrimonio tra Manuel e Jimena è basato sugli interessi economici.

Anticipazioni La Promessa: Salvador vuoterà il sacco con Candela, lei lo appoggerà

Le anticipazioni de La Promessa di mercoledì 23 agosto raccontano che Salvador continuerà a nascondere qualcosa di molto importante a tutti, ma presto Candela lo smaschererà. La cuoca, infatti, troverà dei documenti compromettenti del ragazzo e lo metterà con le spalle al muro. Salvador sarà costretto a raccontare tutta la verità. Dirà che grazie all'aiuto prezioso di Lope e Manuel è riuscito a ottenere un certificato che gli eviterà di svolgere il servizio di leva obbligatorio. Candela sarà in difficoltà, ma rassicurerà al ragazzo che fingerà di non aver scoperto niente, perché non ha nessuna intenzione di denunciarlo alla polizia.

Anticipazioni puntata di mercoledì 23 agosto: Manuel e Jimena sorpresi insieme da Jana

La puntata de La Promessa di mercoledì 23 agosto vedrà protagonista anche Jana. I sogni della cameriera saranno sempre più lontani dalla realtà dopo la cena di fidanzamento. La cameriera si recherà nell'hangar e sorprenderà Manuel in compagnia di Jimena.

Per la cameriera l'incontro sarà piuttosto imbarazzante e a rincarare la dose ci penserà Manuel. Il marchesino, infatti, insisterà per scattare una foto a Jana e Jimena, in ricordo della loro amicizia. Questa iniziativa non piacerà affatto a Jana che sarà molto indispettita nei confronti del ragazzo.

Padre Camilo verrà a sapere che Manuel non è innamorato di Jimena

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata di mercoledì 23 agosto ci sarà spazio anche per padre Camilo che riuscirà ad ottenere un'informazione preziosa sulla situazione dei Lujan. Petra, infatti, si aprirà con il prete e gli rivelerà che in realtà il matrimonio tra Manuel e Jimena non è basato sull'amore. Al contrario, il marchesino è stato costretto a chiedere la mano della figlia dei duchi per un motivo prettamente economico. Petra ammetterà che è stata Cruz ad obbligare suo figlio alle nozze, perché questo è l'unico modo per salvare la situazione economica disastrosa in cui versa la famiglia.