Jana continua a cercare la verità sulla sua mamma: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, in programma su Canale 5, rivelano che Jana continuerà a portare avanti la ricerca della verità legata alla mamma.

Lo scopo della domestica sarà quello di portare alla luce i segreti legati al suo passato e in tal modo scoprire cosa è successo prima che la mamma venisse uccisa.

Jana non si arrenderà e ben presto scoprirà che c'è una donna che potrebbe conoscere dei segreti importanti legati alla sua vita passata.

Si tratta di Ramona, che tornerà in paese malata. La donna, in passato, ha trascorso tanto tempo con la mamma di Jana, e per questo motivo la domestica non vuole lasciarsi scappare l'occasione di vederla e incontrarla.

Jana vuole scoprire i segreti del suo passato: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa, in programma su Canale 5, rivelano che Jana si recherà da Ramona e in un primo momento cercherà di fare il possibile per fare in modo che possa riprendersi e tornare in buona salute.

Per tale motivo chiederà aiuto anche ad Abel, il medico che sta prestando servizio all'interno del palazzo per tenere sotto controllo la gravidanza di Jimena.

Ramona, nel giro di qualche settimana, inizierà a riprendersi e a quel punto Jana le svelerà di essere la figlia di Dolores e le parlerà della sua missione: scoprire la verità sul suo passato e soprattutto il nome dell'assassino che le ha portato via per sempre la mamma.

Jana scopre di essere in pericolo: anticipazioni La Promessa

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare. Ramona, di fronte alle richieste di Jana, si mostrerà irremovibile e non avrà alcuna intenzione di parlare e tirare fuori i segreti legati al passato della sua mamma.

Una dura presa di posizione quella della donna, che nel corso delle prossime puntate de La Promessa non cambierà idea.

Come se non bastasse, consiglierà a Jana di smetterla di indagare, arrivando a dirle che questa sua sete di vendetta la metterà in serio pericolo di vita

"Ti uccideranno se continui così", esclamerà Ramona in una scena della seconda stagione della soap, lasciando senza parole Jana.