Nelle prossime puntate de La Promessa arriverà un nuovo personaggio: Ramona, la migliore amica della madre di Jana. La donna potrebbe conoscere la verità sulla morte di Dolores, ma sarà reticente dal raccontarla alla ragazza. Anzi affronterà Jana a quattrocchi e la inviterà a lasciare il palazzo, se non vuole rischiare di fare una brutta fine.

Jana non ha più avuto notizie di Ramona

Jana non smetterà di indagare per scoprire l'identità dell'assassino della madre Dolores e nel suo cammino incontrerà diverse difficoltà. Ormai il barone è morto, Eugenia è malata e Cruz non prova per lei affetto e simpatia, così Jana si troverà a contare le possibilità di scoprire l'assassino della madre sulle dita di una mano.

Solo una persona può sapere chi possa aver messo fine alla vita della madre ed è Ramona, la migliore amica di Dolores, ma Jana non avrà la benché minima idea di dove si trovi.

Jana riesce a trovare Ramona

Perché Jana si ricorda di Ramona? Perché quando era in fuga con la madre e Marquitos, Dolores le aveva detto di entrare nella capanna di Ramona, sua migliore amica che si sarebbe presa cura di lei. Ramona si è presa cura della ragazza, lasciandola nelle mani di un medico, e proprio da qui Jana ha iniziato ad amare la medicina e a imparare tutto quello che sa oggi.

Jana non ha più avuto notizie di Ramona, fino a quando durante le prossime puntate avrà modo di trovare la sua capanna, dove la troverà a letto, priva di sensi e gravemente malata.

Jana fa stare meglio Ramona grazie ad Abel

Jana avviserà subito Abel e grazie al suo intervento riusciranno a farla stare meglio. A un certo punto Ramona riconoscerà Jana, ma la chiamerà con il suo vero nome: Mariana. Quando Jana capirà che la donna può ricordarsi ciò che è successo quindici anni prima, insisterà per farsi raccontare tutto, ma Ramona non sembrerà così tanto disponibile nel farlo, ma a quanto pare sarà irremovibile solo per il bene della ragazza.

A un certo punto Ramona darà a Jana un ultimatum: o lascia per sempre il palazzo oppure deve smetterla di farle visita.

La raccomandazione di Ramona

Jana, invece, non si arrenderà e continuerà a convincere Ramona a raccontarle che cosa è accaduto nel suo passato che attualmente non riesce a ricordare. La donna, però, sarà irremovibile e continuerà a dirle che non ha nessuna intenzione di raccontarle ciò che è successo.

Anzi Ramona continuerà a insistere con Jana: "Quello che dovresti fare è lasciare i Lujan per sempre, perché se ti scoprono ti uccidono". Ramona non si sbilancerà di più, ma è chiaro che la sua presenza potrebbe dare una svolta alle indagini di Jana, visto che è a conoscenza di ciò che è successo a Dolores quindi anni prima.