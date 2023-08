Arrivano le nuove anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5 in prima visione assoluta. Alla villa ci sarà aria di mistero, dopo che Martina verrà a sapere di un segreto che appartiene al passato di Petra. Ora che ha tutti gli strumenti per distruggerla, può ricattarla a suo piacimento.

Nel frattempo Cruz sarà furiosa con la baronessa Elisa, che si scoprirà essere la reale ereditiera della fortuna del barone. La nobildonna ordinerà così il suo omicidio e non solo.

In tutto ciò Jana tornerà alla tenuta dopo la punizione di Jimena.

La poverina sarà talmente malconcia da far temere per la sua vita e nessuno, a parte la servitù, avrà compassione di lei.

Questo e molto altro nei nuovi episodi della soap opera, di seguito le trame dettagliate.

Anticipazioni e trame de La Promessa su Canale 5: Cruz vuole uccidere la baronessa

Nelle prossime puntate della soap La Promessa verranno a galla diversi retroscena. Si scoprirà che Lorenzo, colui che si spaccerà per il padre di Curro, diventerà l'amante della baronessa Elisa e che entrambi uniranno le forze per rovinare i marchesi di Luján .

Nel frattempo Alonso avrà un dialogo piuttosto acceso con Martina, volto a sapere se suo fratello Fernando fosse a conoscenza del fatto che la figlia soggiornasse alla villa.

Attenzione a questo passaggio, perché nei nuovi episodi si scoprirà che anche Alonso ha un passato segreto gelosamente custodito.

Dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Elisa erediti tutti i soldi del barone, Cruz cercherà l'aiuto di Petra per ucciderla, e mettere le mani su ciò che le spetta. Questi non saranno gli unici segreti e intrighi che animeranno la villa.

Jana in punto di morte nelle nuove puntate de La Promessa

Continuando con le anticipazioni, Maria sarà in ansia per la sorte di Salvador, partito per la guerra. Arriveranno notizie tragiche che lo riguardano e né Lope né Jana se la sentiranno di raccontarle la verità.

Anche a proposito di Jana non ci sono buone notizie. Nei prossimi episodi de La Promessa Jana sarà in punto di morte per colpa di Jimena, colpevole di averla spedita a lavorare nei terreni dei suoi genitori giorno e notte, fino allo stremo delle forze.

Che cosa nasconde Petra? Anticipazioni de La Promessa

Gli scontri tra Simona e Candela proseguiranno senza sosta e Petra manifesterà l'intenzione di rivelare tutto ciò a Cruz. A quel punto interverrà Martina: se Petra parlerà, racconterà il segreto del suo passato.

Per Petra le cose si metteranno piuttosto male, anche per via delle pressioni di Cruz, decisa a mettere fuori gioco per sempre Elisa. Come svelano le anticipazioni, Cruz ordinerà l’omicidio della baronessa avvalendosi dell'aiuto della sua fidata governante. L'idea di Cruz sarà quella di far servire a Elisa un tè avvelenato proprio da Petra. Sempre che Lorenzo non salvi la sua amante.