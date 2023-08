Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, il matrimonio tra Eric e Quinn giungerà al capolinea. I due decideranno di separarsi, consapevoli di essere innamorati di altri, lui di Donna e lei di Carter. Proprio Quinn, spinta da Eric, deciderà di interrompere le nozze di Carter con Paris, confessando all'avvocato i suoi veri sentimenti.

Quinn scopre il tradimento di Eric: i due decidono di separarsi

Beautiful non va in vacanza nemmeno nel mesi di Agosto. Dopo qualche giorno in cui Canale 5 manderà in onda le repliche delle ultime puntate, la saga dei Forrester tornerà in onda con gli episodi inediti.

Scorrendo le anticipazioni, non tarderà ad arrivare il momento in cui Quinn scoprirà che Eric la sta tradendo con Donna. La designer di gioielli coglierà sul fatto i due amanti e per lei sarà un vero e proprio choc.

Mai si sarebbe immaginata di essere tradita da Eric, il quale alla fine, ammetterà di voler vivere con Donna. Tra lui e Quinn ci sarà un confronto molto appassionato nel corso del quale i due ammetteranno che il loro matrimonio è giunto al capolinea. Eric farà presente all'ormai ex moglie che non potranno avere più un futuro insieme, visto e considerato che anche lei é innamorata di un altro uomo. Proprio come lui lo è di Donna. Sarà un dialogo molto franco, l'unica soluzione è quella di separarsi.

Quinn si precipita a fermare le nozze di Carter con Paris

Se Eric ormai ha trovato la sua serenità accanto a Donna, Quinn si ritroverà con un pugno di mosche in mano. Proprio negli attimi in cui porrà fine al matrimonio con Eric, Carter sta infatti per sposare Paris.

Ironia della sorte, sarà proprio Eric a spronare Quinn a correre a Il Giardino per fermare la cerimonia.

La donna seguirà il consiglio del marito e, inforcando una bicicletta, riuscirà ad arrivare in tempo per fermare le nozze. Carter sarà ovviamente sorpreso nel vedere Quinn, la quale lo lascerà ulteriormente a bocca aperta quando gli confesserà di amarlo.

Carter pianta Paris sull'altare e sceglie Quinn: spoiler di Beautiful

Le puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5 lasceranno davvero il pubblico con il fiato sospeso.

Cosa deciderà di fare Carter? Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che, dopo un'iniziale smarrimento, Carter non avrà esitazioni. Pianterà Paris sull'altare e deciderà di vivere la sua storia d'amore con Quinn alla luce del sole.

Sarà un nuovo inizio per questa coppia, mentre Paris dovrà superare lo scotto di essere starà lasciata proprio sull'altare. La ragazza si vendicherà del torto subito? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful.