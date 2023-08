Terra amara continua a raccontare le storie dei protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni annunciano che, dopo la morte di Hunkar, Sevda sarà sempre più vicina a Zuleyha e Demir. Quest'ultimo inizierà a ricevere lettere e biglietti che infangheranno il nome di Adnan Yaman con l'accusa di aver avuto un figlio illegittimo. Sevda e Zuleyha vorranno vederci chiaro e andranno a Istanbul per incontrare la moglie di una maggiordomo che lavorava per la famiglia in passato. Dopo quell'incontro Sevda avrà il cuore spezzato, perché le sue certezze sull'amore di Adnan Yaman crolleranno.

Anticipazioni di Terra amara: Demir riceve delle lettere anonime su suo padre

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate il legame di Sevda con Demir e Zuleyha diventerà sempre più forte. La donna farà ormai parte della famiglia e dopo la morte di Hunkar diventerà un punto di riferimento per Demir e la moglie. Per Yaman i problemi non finiranno e dopo la morte della madre dovrà affrontare alcune voci che infangano il nome di suo padre. Secondo le lettere e i biglietti ricevuti in forma anonima, Adnan Yaman ha avuto un figlio illegittimo in passato e lo ha sempre tenuto lontano dalla sua vita. Demir non crederà a nessuna delle insinuazioni di quelle lettere, continuando ad avere un'immagine impeccabile del padre, ma Zuleyha e Sevda metteranno tutto in discussione.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda e Zuleyha verso la verità

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Zuelyha e Sevda, che indagheranno sul passato della famiglia Yaman per arrivare alla verità. Anche se la cantante sarà convinta dell'onestà dell'uomo che amava, appoggerà Zuleyha nelle sue indagini e con lei andrà a Istanbul.

L'unica persona che potrebbe raccontare davvero come sono andati i fatti sarà la moglie di un maggiordomo che per anni ha prestato servizio a Villa Yaman quando Adnan era ancora vivo. Le due donne partiranno per incontrare la donna a Istanbul senza dire niente a Demir, perché si arrabbierebbe se vedesse il nome di suo padre messo in discussione.

Sevda e Zuleyha sconvolte dalle parole della donna di Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha e Sevda arriveranno a Istanbul in cerca di informazioni. La donna non confermerà con certezza che il signor Adnan avesse delle storie extraconiugali, ma racconterà una scena a cui ha assistito. Rivelerà che, durante una notte piovosa, aVvilla Yaman ha bussato alla porta una donna accompagnata dal suo bambino. Sevda e Zuleyha verranno a sapere che il signor Adnan ha cacciato in malo modo quella donna, intimando alla servitù di non farla più accedere alla villa per nessuno motivo, pena il licenziamento di tutti. La ex cameriera racconterà che quella donna continuava a dire che Adnan Yaman era il padre di suo figlio.

Anche se non ci saranno delle certezze in merito, Sevda crederà alla donna e avrà il cuore spezzato. La cantante che per Adnan Yaman aveva rinunciato alla sua carriera e si sentirà tradita dall'uomo che amava e chiederà a Zuleyha di tornare a casa.