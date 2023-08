Nelle puntate de La Promessa in onda prossimamente, Pia entrerà in travaglio, ma la situazione si presenterà più difficile del previsto. Non sarà un decorso semplice, anzi la situazione si presenterà abbastanza complicata, e sia madre che figlio rischieranno seriamente la vita.

La donna soffrirà parecchio, ma accanto a lei ci saranno Abel e Jana, che l'accudiranno passo dopo passo, e alla fine la situazione si evolverà per il meglio, almeno temporaneamente.

Pia partorisce il suo bambino, che improvvisamente sparisce nel nulla

Pia darà alla luce il suo bambino, che sarà in perfette condizioni di salute, ma la stessa cosa non si potrà dire della madre, visto che durante il parto ha perso parecchio sangue.

Lotterà parecchio per riprendersi, una situazione che metterà alla prova Abel e la sua professione di medico. Infatti qualcuno inizierà a dubitare che l'uomo sia veramente all'altezza del suo mestiere.

Improvvisamente, però, accadrà l'impensabile. Il bambino di Pia sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto. L'intero palazzo inizierà a cercarlo e sarà una vera corsa contro il tempo, anche perché tutti vorranno impedire che la notizia arrivi nelle orecchie della governante, ma soprattutto dei signori.

Antonio de Carvajal y Cifuentes arriva a La Promessa

Intanto i marchesi avranno altro a cui pensare: riceveranno una lettera che annuncerà l'arrivo di Antonio de Carvajal y Cifuentes, il promesso sposo di Martina, al palazzo.

Tutti saranno sconvolti, ma in cima alla lista ci sarà sicuramente Cruz, che vedrà in pericolo il piano che ha ordito per mandare a monte il matrimonio di Martina.

A ogni modo si prepareranno per il suo arrivo, cosa che farà strabuzzare gli occhi al personale di servizio, visto che temerà nuovi sovraccarichi di lavoro.

Il piano di Jimena

Ci sarà una persona molto felice per l'arrivo di Antonio e sarà Manuel. Visto che la sua famiglia sarà impegnata per ospitarlo, metteranno da parte la bizzarra idea che è stata ventilata da Jimena negli ultimi giorni: trasferirsi con il marito a Madrid.

Jimena lo vorrà fare per un'intenzione ben precisa: fuggire da La Promessa per impedire a tutti di scoprire che in realtà non è incinta.

La ragazza ha svelato la cosa alla madre e sarà alla ricerca di una soluzione che possa salvarla. Visto che sia Manuel che i suoceri non gradiranno la sua proposta, Jimena penserà bene di risolvere la cosa rimanendo veramente incinta, ma si presenterà un problema.

Manuel non riuscirà ad avere rapporti con lei perché non farà altro che pensare a Jana. A questo punto alla ragazza potrebbe rimanere una sola possibilità: provare a inscenare un aborto.