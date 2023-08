Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all'8 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Rossella dopo aver accettato la proposta di matrimonio da parte di Riccardo comincerà a nutrire forti dubbi sui suoi sentimenti. Giulia, in pena per la sua cagnolina, non riceverà le giuste attenzioni da parte di Luca. Viola farà una sconcertante scoperta sul conto di Damiano mentre Lara cercherà di insinuarsi nella vita di Roberto.

I dubbi di Rossella

Nunzio non accoglierà con gioia la scoperta delle imminenti nozze tra Riccardo e Rossella. Il dottor Crovi intanto comincerà a dubitare dei sentimenti della sua donna a causa del suo scarso entusiasmo di fronte alla sua proposta di matrimonio. Poco dopo anche la stessa Rossella comincerà a chiedersi se sposare Riccardo è davvero ciò che desidera.

Giulia Poggi, grazie ad una intuizione di Speranza, scoprirà che la sua cagnolina è affetta dalla demenza senile e questa notizia provocherà una reazione di disagio in Luca, incapace di offrirle il giusto supporto per la triste scoperta. La donna, devastata dal dolore per la malattia di Bricca avrà modo di riflettere sul suo futuro.

Mariella Altieri invece, dopo aver riflettuto a lungo su quanto accaduto, deciderà di riavvicinarsi a Serena ignara del fatto che proprio suo marito Guido le ha teso una trappola per correggere il suo comportamento. Al vulcano Nunzio farà la conoscenza di una donna affascinante legata ad Alberto ed avrà modo di prendersi una sua rivincita personale proprio nei confronti del perfido Palladini.

La scoperta di Viola

Nonostante Antonio stia molto giù per la lontananza da Manuel, Viola continuerà a voler tenere lontana Rosa dopo quanto accaduto. A nulla serviranno infatti i tentativi di Raffaele di giustificare il comportamento della donna. La Bruni però farà una scioccante scoperta sul conto di Damiano che metterà in crisi le sue convinzioni.

Viola cercherà di capire le reali motivazioni dello scambio di denaro tra il poliziotto e Eduardo e cercherà di dare un senso a quanto accaduto. Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini e Lara non perderà occasione per insinuarsi nella vita di Roberto anche contro la sua volontà. L'uomo invece comincerà ad avere dei dubbi sulla paternità di Tommaso. Mariella, seppur contro la sua volontà, si ritroverà nuovamente coinvolta in uno scontro con le sorelle Cirillo.

Il giorno 7 settembre la puntata di Un Posto al Sole non andrà in onda. Venerdì 8 settembre sarà trasmesso un doppio episodio per recuperare quello non andato in onda.