Le anticipazioni di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, si concentrano sulla figura di Fikret: il segreto sulla sua vera identità resterà tale ancora per poco visto che, dopo che il giovane sarà costretto a confessare a Fekeli di essere il fratellastro di Demir, dovrà farlo anche con Mujgan. La dottoressa lo incalzerà con le sue domande e alla fine resterà di stucco quando scoprirà la verità.

Mujgan indaga sul passato di Fikret

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret e sul controverso rapporto che instaurerà con Mujgan.

Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione si delineerà nel momento in cui, intenzionato a vendicarsi del fratellastro Demir, Fikret deciderà di allontanarsi da Mujgan, perché comincerà a provare qualcosa per lei. Il comportamento del nipote di Fekeli indispettirà non poco la dottoressa, che cercherà di vederci chiaro. Per questo metterà sotto torchio Bahtiyar, chiedendo informazioni sul cugino.

Bahtiyar giustificherà l'atteggiamento di Fikret affermando che soffre ancora per il tentativo di togliersi la vita di una ex del cugino ancora innamorata di lui. Tale versione dei fatti verrà confermata direttamente dal nipote di Fekeli, ma la bugia verrà presto svelata. Umit si avvicinerà a Mujgan e durante una chiacchierata le rivelerà che l'ex di Fikret aveva sì tentato di togliersi la vita, ma la vicenda risale a tanti anni fa.

La donna in questione ha superato la cosa sposandosi e diventando perfino madre.

Fikret svela a Mujgan cosa lo lega a Demir

Sempre più confusa Mujgan seguirà Fikret fino a raggiungerlo nella casa affittata dall'uomo in gran segreto per poter architettare al meglio la vendetta contro Demir. Qui la dottoressa non potrà fare a meno di notare la presenza dei manifesti appesi per tutta la città in cui viene rivelata l'esistenza di un fratellastro di Demir.

A questo punto, davanti alle incalzanti domande di Mujgan, Fikret non potrà fare a meno di rivelare la sua vera identità.

Asserendo di essere pronto a tutto pur di vendicarsi di Demir, Fikret lascerà senza parole Mujgan che non saprà bene come reagire di fronte a tale rivelazione. La questione si farà sempre più ingarbugliata soprattutto dopo l'arrivo di Luftiye, la zia di Fikret e Bahtiyar che porterà con sé in paese una serie di scottanti segreti. Per sapere come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.