La Promessa tornerà in onda regolarmente su Canale 5 a partire da mercoledì 16 agosto con puntate inedite e tanti colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che si partirà da Cruz che sarà terrorizzata all'idea che Eugenia possa rivelare importanti segreti. Per questo, la donna parlerà con il barone e deciderà di allontanare sua sorella. Nel frattempo, Manuel si scuserà con Jana, ma i preparativi del suo fidanzamento con Jimena procederanno in grande stile. Infine, ci sarà il grave gesto di Leonor che disperata per aver perso Mauro salirà sulla torre con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Anticipazioni La promessa: Curro proverà a consolare Leonor ma non ci riuscirà

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che mercoledì 16 agosto si ripartirà con una nuova e inedita puntata della soap spagnola. Al centro delle scene ci sarà Leonor che non riuscirà a sopportare il dolore della delusione di Mauro. La ragazza si sentirà disperata e a nulla serviranno le parole di conforto di Curro che proverà a starle vicino come potrà. Il ragazzo non riuscirà a far tornare il sorriso e la speranza a sua cugina che non immaginerà il suo futuro senza il suo amato Mauro. In preda al suo dolore, Leonor salirà sulla torre del palazzo, in lacrime, e sarà pronta a mettere fine alla sua esistenza.

Anticipazioni puntata di mercoledì 16 agosto: Cruz deciderà di riportare Eugenia in sanatorio

La puntata de La Promessa che andrà in onda mercoledì 16 agosto vedrà protagonista anche Eugenia.La donna parlerà con Cruz e dirà a sua sorella di aver parlato con Dolores.

Eugenia ha ottenuto finalmente il perdono per aver preso il suo bambino.

La marchesa sarà terrorizzata all'idea che Eugenia possa raccontare a qualcuno i segreti della sua famiglia e correrà dal barone per pensare al da farsi. L'anziano e sua figlia saranno d'accordo sul fatto che Eugenia dovrà essere allontanata al più presto dal palazzo e decideranno di farla ritornare in sanatorio, anche se Curro non vuole affatto allontanarsi di nuovo da sua madre.

Manuel parlerà con Jana mentre andranno avanti i preparativi per la cena di fidanzamento

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata di mercoledì 16 agosto anche Manuel sarà protagonista. Il marchesino parlerà con Jana e le chiederà scusa per averle rivelato i suoi sentimenti, risvegliando in lei l'illusione di qualcosa che non potranno mai vivere. Manuel capirà bene di aver messo in difficoltà Jana con il suo discorso e riconoscerà i suoi errori. Nel frattempo, al palazzo ci sarà un grande fermento per i preparativi del fidanzamento di Manuel con Jimena. La cena dovrà essere impeccabile e la servitù sarà concentrata in cucina. Pia e Romulo, invece, continueranno a fare di tutto per tenere Teresa lontana dal barone. La ragazza, tuttavia, non si accorgerà del grave pericolo che sta correndo e si arrabbierà con loro.