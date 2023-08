Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola che sta riscuotendo un discreto successo sui teleschermi italiani. Gli spoiler raccontano che a palazzo si vivrà un clima di angoscia. Cruz infatti apparirà molto preoccupata per le sorti di suo padre Juan, il quale scomparirà misteriosamente dopo aver tentato di abusare Teresa.

Anticipazioni La Promessa: Juan fa perdere le proprie tracce

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Juan farà perdere le proprie tracce dopo aver tentato di violentare Teresa.

La governante avrà un confronto piuttosto criptico con la collega Pia ma anche con Jana e Maria Fernandez (Sara Molina). Il Barone intanto scomparirà con i suoi vestiti che non saranno ritrovati nella sua camera da letto. Cruz a questo punto non capirà per quale motivo sua padre abbia deciso di andarsene senza avvisarla, sebbene qualche giorno prima le aveva detto di aver intenzione di recarsi a Cordoba per rivedere alcuni amici. La moglie di Alfonso deciderà di rintracciare Juan quando le condizioni di suo figlio Manuel precipiteranno a causa di un drammatico incidente aereo.

Cruz teme che sia successo qualcosa di grave a suo padre

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz chiederà a Romulo di mettersi in contatto con tutti gli amici di Juan (Alberto Gonzalez) residenti a Cordoba per capire se il padre si è recato lì.

Una ricerca che però non darà i risultati sperati, tanto che la moglie di Alfonso sarà costretta a chiedere aiuto all'odiato nipote Curro. In pratica, Cruz farà vedere al ragazzo una lista di amici del Barone per capire se hanno sue notizie visto che è scomparso già da qualche giorno. La donna apparirà sempre più preoccupata, tanto da temere che possa essere successo qualcosa di drammatico a suo padre.

Petra aiuta Cruz nelle ricerche del Barone

Cruz (Eva Cruz) cercherà la vicinanza del marito Alfonso che minimizzerà quando successo a Juan. L'uomo inviterà la moglie a pensare al figlio Manuel (Arturo Sancho), l'unico al momento bisognoso del loro supporto dopo essere entrato in coma in seguito ad un incidente aereo. Per questo motivo, Cruz apparirà sempre più isolata all'interno del palazzo circa le ricerche del Barone.

La donna infatti sarà aiutata soltanto da Petra. Una situazione che si complicherà a dismisura a causa di una richiesta della figliastra Catalina. Proprio quest'ultima farà una proposta che rischierà di mettere a repentaglio il castello di bugie innalzato dalla matrigna.

La Promessa è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.