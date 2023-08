La Promessa porterà avanti le avventure degli inquilini della tenuta dei Lujan dopo essersi ritagliata ben cinque giornate di stop, da sabato 11 a martedì 15 agosto. Differentemente dalla soap opera turca, Terra amara, e da Un posto al sole, lo sceneggiato spagnolo non riproporrà delle repliche, anzi. Nei giorni 16 e 17 agosto si arriverà a sfiorare la tragedia quando l'innamorata Leonor, con il cuore a pezzi, deciderà di porre fine alla sua stessa esistenza tentando il suicidio.

E mentre un misterioso ricercato dalla Guardia Civile si nasconderà a La Promessa, sotto la protezione di Lope, Jana si metterà in testa di indagare sul barone, del tutto convinta che abbia ucciso sua madre Dolores.

Anticipazioni La Promessa del 16 agosto: Cruz teme che sua sorella possa rivelare troppo

Donna Eugenia confonderà Jana per la defunta Dolores, rivelando che Curro era suo figlio e che lei gliel'aveva portato via quando era ancora in fasce. Successivamente informerà sua sorella Cruz di aver finalmente ottenuto il perdono da Dolores, sconvolgendola. Per timore che possa rivelare altri dettagli personali a chiunque le si trovi vicino, la marchesa spingerà suo padre a riportare Eugenia al sanatorio. Intanto il barone continuerà ad essere in fissa per la domestica Teresa, fresca di nozze con Mauro.

Teresa si lamenta con padre Camilo e lui indaga sul barone

Le assidue attenzioni che il barone rivolgerà a Teresa, arrivando a chiedere di essere servito esclusivamente da lei, finiranno per preoccupare Pia.

La governante, per proteggere la ragazza, le vieterà di recarsi dal barone, sostituendola con Maria. Teresa se ne lamenterà con padre Camilo, il quale indagherà sulle gravi accuse che gravitano sull'uomo. Sarà così che Petra confermerà tutti i pettegolezzi sul conto del barone. E mentre Manuel informerà la sua famiglia di essere in procinto di chiedere in sposa Jimena, Leonor sprofonderà nella depressione.

La promessa spoiler del 17 agosto: Curro salva la vita a Leonor

Avvincente sarà la puntata di giovedì 17 agosto de La Promessa romessa. La depressione spingerà Leonor a prendere una decisione estrema, ossia di lanciarsi nel vuoto. Sarà Curro a impedirle di togliersi la vita, convincendola a rientrare nel palazzo. Il ragazzo non parlerà a nessuno dell'accaduto, ma don Alonso noterà che la figlia si comporta in modo insolito in quanto sarà triste e inappetente.

Nel frattempo Romulo metterà il barone in guardia dalle avance invadenti nei confronti di Teresa.

Jana vorrà un faccia a faccia col barone, alla tenuta si nasconde un ricercato

Jana inizierà ad indagare sul padre di donna Cruz, in quanto sospetterà che sia stato lui ad uccidere sua madre Dolores a causa di un ricordo sull'anello col sigillo della tenuta. Romulo, Pia e Maria cercheranno di frenarla, ma Jana farà di testa sua. A quanto pare non riuscirà a scoprire alcunché sul barone, perciò vorrà affrontarlo faccia a faccia.

In cucina, frattanto, Lope sembrerà trascurare il suo lavoro, in realtà cercherà di proteggere un ricercato dalla Guardia Civile, Miguel, che si nasconderà all'interno della tenuta. Poco dopo Maria lo scoprirà insieme a Salvador, diventando una loro complice.