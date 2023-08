La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity. Gli spoiler della fiction daily, in merito alle puntate che saranno trasmesse giovedì 10 e venerdì 11 agosto, raccontano che Camilo riceverà una lettera che lo aiuterà a comprendere il perché Jimena abbia lasciato la tenuta, mentre Maria chiederà lumi a Salvador in merito al suo ambiguo atteggiamento. Pia, intanto, avrà un crollo fisico davanti agli occhi inermi di Candela e Simona, nel frattempo Eugenia scambierà Jana per sua madre Dolores.

Manuel, infine, confesserà a Cruz di aver accettato di sposare Jimena solo per salvare le sorti finanziarie della famiglia. Leonor sarà disperata a tal punto da chiudersi nella sua stanza a piangere.

Camilo scopre perché Jimena ha lasciato La Promessa

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, al cospetto di Camilo giungerà una lettera grazie alla quale capirà le motivazioni che hanno spinto Jimena a lasciare la tenuta, così deciderà di intervenire a riguardo.

Alonso farà presente a Manuel che l'unica via di salvezza per salvare la tenuta e le questioni economiche dei Lujan è che il marchesino sposi Jimena.

Salvador, nonostante la domanda esplicita di Maria, preferirà non rivelare alla stessa il perché dei suoi strani comportamenti.

Nel frattempo Eugenia risentirà di un momento d'ira misto a scarsa lucidità durante il quale chiederà di non essere uccisa anche lei e lo farà davanti agli occhi di Teresa, Juan, Alonso e Cruz.

Quest'ultima, di conseguenza, si convincerà sempre più che sia arrivato il momento di riportare la sorella in sanatorio. Candela e Simona assisterà a un crollo fisico di Pia.

Dopo essersi ripresa dal malore, Pia noterà che il barone in un angolo mentre stritolerà un abbraccio a Teresa. Lo affronterà dicendogli che farà tutto il possibile per evitare che faccia del male anche alla domestica.

Manuel, successivamente, sceglierà di proporre a Jimena di invitare i suoi genitori alla tenuta, così da poterle chiedere la mano ufficialmente.

Eugenia scambia Jana per la madre Dolores

Nei prossimi episodi de La Promessa, Eugenia risentirà dell'ennesimo momento d'appannamento mentale scambiando Jana per sua madre Dolores, così la donna le chiederà scusa per averle portato via il suo bimbo.

Nonostante la scarsa lucidità di Eugenia, tale rivelazione scuoterà non poco l'animo di Jana.

Manuel e Jimena, invece, diranno ai marchesi che la ragazza ha cambiato idea scegliendo di non tornare dai duchi De Los Infantes. Nel frattempo Jana dirà a Maria di volersi avvicinare a Juan per scoprire perché Marcos sia stato dato a Eugenia e cosa sia accaduto a Dolores.

Il marchesino, intanto, rivelerà a Cruz di non essere innamorato di Jimena e di averla chiesta in sposa solo per il bene della sua famiglia.

Pia farà presente a Romulo di sospettare che il barone possa fare del male a Teresa, così l'uomo ammonirà Juan, ma verrà prontamente redarguito dallo stesso.

Padre Camilo, nel mentre, scriverà in una lettera, con destinatario sconosciuto, che non c'è motivo di essere preoccupati perché Jimena ha deciso di rimanere a La Promessa.

Jana, infine, nutrirà dei sospetti sempre più marcati verso Camilo. A Leonor invece non resterà che chiudersi in stanza a piangere disperatamente.